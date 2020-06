Uber regresa, en medio de las inconformidades

La decisión del Tribunal Superior de Bogotá, en la que ordena revocar la decisión emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, que prohibió el funcionamiento de Uber, traduce el regreso de la plataforma de servicio de transporte a Colombia.

Aunque poco se conoce de la sentencia, Andrés Barreto, superintendente de industria y comercio, SIC, aclaró que “el Tribunal en su sala civil, que es la segunda instancia, revocó la decisión por prescripción no por el fondo del asunto. Ahí el tema queda zanjado y resuelto”.

A su turno, Ángela María Orozco, ministra de Transporte, aclaró que es una sentencia anticipada y no falló sobre el fondo.

“Igualmente que no cambia nuestro pronunciamiento de diciembre, desde el sector transporte siempre hemos dicho que no podemos prejuzgar que las plataformas violan la ley, lo que viola la ley es prestar una servicio público en un carro particular”, expresó la jefe de la cartera.

Uber celebró la decisión que calificó como “un fallo injusto por parte de la SIC”. “Agradecemos a nuestra comunidad de arrendadores y arrendatarios por su apoyo incondicional en este año tan difícil. Este hito nos da aún más energía para aportar en las soluciones que el país necesita”, comunicó la plataforma digital

Además, reiteraron la importancia de la sentencia, principalmente en estos momentos donde muchas personas están buscando oportunidades de generar ganancias adicionales.

Regulación del servicio

Ante la decisión del Tribunal, el gremio de taxistas de Santander manifestó respetar la decisión, pero no compartirla.

“Uber no es ilegal, pero su método de trabajo no está reglamentado. Exigimos que el Ministerio de Transporte que lo haga porque ellos no pueden prestar un servicio público como el taxi amarillo”, manifestó Campo Elías Gómez, vocero de la Unión gremial de Taxistas de Santander.

La misma solicitud hizo Uber, al reiterar la urgencia de tener normas claras que permitan potenciar el crecimiento de estos sectores potenciados por la tecnología y así transformar a Colombia en una sociedad más incluyente, más segura y con mejores ciudades.

“Nuestra intención seguirá siendo mantener un diálogo abierto con el gobierno colombiano, el Congreso, las autoridades locales y todos los actores interesados, con el fin de compartir toda nuestra experiencia global para construir un marco normativo moderno para todas las plataformas de movilidad colaborativa”, precisó Uber.

Orozco aseguró que se mirará en detalle como opera cada plataforma y jurídicamente los argumentos de quién está ofreciendo el servicio. “Se analizará quién encaja los elementos que trae el contrato de transporte del Código de Transporte”.