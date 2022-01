Un colombiano emite en promedio al año 1,6 toneladas de CO2

Un colombiano promedio puede emitir al año 1,6 toneladas de CO2 (información del Banco Mundial, 2018), una cifra que debe disminuirse para lograr la apuesta ambiciosa del país de reducir el 51% de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) al 2030 y alcanzar la carbononeutralidad al 2050.

Este promedio colombiano, según información del Banco Mundial, está por debajo del promedio mundial (4,47 CO2 toneladas per cápita), del de la Unión Europea (6,4 CO2 t per cápita); Estados Unidos (15,2 CO2 t per cápita), con respecto a las emisiones generadas en América Latina y el Caribe (2,6 CO2 t per cápita); así mismo, con Brasil (2 CO2 t per cápita), Chile (4,6 CO2 t per cápita) y Argentina (3,9 CO2 t per cápita).

El Gobierno nacional no escatima esfuerzos en educación ambiental entre la población para impulsar la reducción de las emisiones en empresas y en la ciudadanía en general. Por ello, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible impulsa la campaña de educación ambiental en cambio climático ‘Me uno a #ElCaminoACero’, con motivo de la conmemoración del Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2, que se celebra cada 28 de enero.

La huella individual es una medida asociada a la cantidad de CO2 que puede generar una persona diariamente con sus actividades relacionadas con el consumo de energía, agua, transporte, alimentación, entre otras.

De allí la importancia de tener hábitos de consumo responsables y sostenibles, asociados a acciones como una adecuada disposición de residuos, respetar el código de colores, compostar los residuos orgánicos, utilizar medios de transporte sostenibles, comprar productos locales, reducir el uso de plástico, usar bolsas reutilizables y ahorrar agua.

Acciones que sí suman

El Gobierno nacional ha avanzado en la implementación de diferentes proyectos para la mitigación del cambio climático. “En ese camino a cero se vienen haciendo acciones importantes como la lucha contra la deforestación, que hoy significa el 33% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero; este flagelo se está combatiendo y, junto a las comunidades, estamos restaurando más de 300 mil hectáreas, sembrando 180 millones de árboles, trabajando con contratos de conservación natural, Pagos por Servicios Ambientales y negocios verdes. También estamos trabajando en programas de transición energética”, expresó Carlos Eduardo Correa, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Un reto ambiental para todos

Las personas podrán unirse a este reto ambiental que significa la campaña ‘Me uno a #ElCaminoACero’ de una forma sencilla, a través de las diferentes redes sociales, utilizando el numeral #ElCaminoACero, etiquetando al Ministerio, @MinAmbienteCo, y al ministro, @CarlosECorreaE, y compartiendo foto o video con, por lo menos, una acción diaria que contribuya a la disminución de GEI.

Las acciones pueden ser:

●Hacer una adecuada disposición de los residuos con el código de colores (blanco, negro y verde).

●Usar medios de transporte bajos o cero emisiones como la bicicleta, carros eléctricos o caminar.

●Mostrar los materiales que se reutilizan en casa.

●Hacer compostaje con residuos orgánicos.

●Aprovechar la luz natural, que sustituye las luminarias. Qué hace para usar eficientemente la iluminación en su casa.

●Comprar productos locales y usar bolsas reutilizables.

●Cocinar con ingredientes variados y aprovecharlos al máximo.

●Mostrar cómo ahorra agua en casa (ahorradores de agua en grifos, reúso de agua, recolección de agua lluvia, etc.).

●Recargar su termo, en lugar de comprar plásticos de un solo uso.

●Mostrar los sellos de eficiencia energética de sus aparatos eléctricos y electrónicos, o de sostenibilidad de otros productos.

●Compartir una lectura, video o curso sobre cambio climático que le haya gustado.

Así, el Minambiente busca crear cultura ambiental sobre cambio climático, impulsando acciones fáciles que contribuyen a disminuir las emisiones, de forma que trascienda la conmemoración de este día y se consoliden los hábitos sostenibles en el tiempo.

