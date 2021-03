Recuerde siempre que en tiempos de pandemia en los que el distanciamiento aún es necesario debe lavarse bien las manos con frecuencia, llevar alcohol en gel y sanitizante en la mochila para higienizarte y evitar inconvenientes.

Aunque el auto se ha convertido en uno de los medios de transporte más seguro para evitar la propagación del COVID-19, también es importante que considere desinfectar las superficies del vehículo utilizadas por otros ocupantes, especialmente si los que viajan son conductores no convivientes.

En ese sentido, resulta conveniente el tapaboca si se trata de viajeros con domicilios diferentes. Por último, recuerde siempre ventilar el vehículo, ya que de esa forma disminuye la cantidad de bacterias que puedan mantenerse en el aire.

Estos son los 10 consejos de 123Seguro para planificar tu viaje y que disfrutes Semana Santa recorriendo junto con tu familia:

1- Póliza y documentación. Los documentos requeridos para todos los conductores son la constancia de Soat (que puede ser en formato digital), la licencia de conducción y la cédula.

2- Kit de carretera. Siempre es bueno contar con un kit de carretera que incluye extintor para poder controlar un incendio en caso de tener un accidente. Además, recuerde utilizar señales triangulares según corresponda en caso de detenerse a un costado del camino, eslinga de remolque y una llave cruz para cambiar los neumáticos. El botiquín de primeros auxilios no puede faltar.

3- Utilice el cinturón. En un auto o camioneta solo pueden viajar tantas personas como cinturones de seguridad haya ya que todos los pasajeros deben ir sujetados. Si viajan menores, deben ir en la silla que corresponda (boosters) según su edad y peso.

4- Cumpla con el mantenimiento del carro. Siempre es necesario revisar los líquidos de freno, el aceite del motor, el correcto funcionamiento de las luces para una mejor visibilidad y los amortiguadores.

5- Revise la presión de las llantas. Una presión correcta permite un mejor control del carro y facilita el agarre al asfalto. Recuerde que si la presión es insuficiente o excesiva el desgaste de las ruedas será mayor, el control del vehículo será mucho más difícil y a la hora de frenar el auto no tendrá la respuesta esperada.

6- Alineación y balanceo. La alineación y el balanceo son importantes ya que de esa forma se evita un desgaste anormal de las gomas y por lo tanto mayor consumo de combustible.

7- No lleve equipaje en el techo. No es recomendable ubicar objetos en el techo del vehículo si no tiene los equipos necesarios ya que puede generar inestabilidad en la conducción dado que se puede elevar el centro de gravedad del auto.

8- Utilice casco. Si viaja en moto no olvide llevar siempre casco, un chaleco reflectivo que aumente la visibilidad de los ocupantes del vehículo y un calzado cómodo y seguro que evite que los pies se resbalen de los pedales o te trabes a la hora del manejo.

9- Por si acaso... Siempre tenga a mano un gato hidráulico o crique para reemplazar una llanta pinchada.

10- Descanse y tome agua. Aunque es indispensable que el auto haya pasado por una revisión antes de viajar, también es importante que lo haga como conductor. Si se va a realizar viajes largos lo más recomendable es vestirse con ropa cómoda e hidratarse constantemente.