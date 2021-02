Vacunas, la ‘cura’ para la economía nacional

Con la llegada de las vacunas al país se da un parte de tranquilidad para la economía; especialmente tras el difícil 2020, donde el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 6,8%.

No sólo los mercados se estabilizan, también muchos sectores económicos y variables se impactarán positivamente.

“Los procesos de vacunación son la variable más importante en todos los países en este momento, ya que son el principal impulso para mejorar la confianza del consumo y de los inversionistas”, afirmó Jhon Torres Jiménez, economista experto en bolsa e inversiones.

Los analistas proyectan un 2021 positivo, donde la economía podría crecer entre el 4,5 y 5%. “Se espera que los procesos de vacunación generen un aumento en los componentes del PIB, mayor consumo por parte de los hogares, más gasto por parte del Gobierno, incremento en la inversión extranjera y exportaciones. Todo esto impactará positivamente en variables macroeconómicas como la tasa de desempleo o niveles de pobreza”, advirtió Torres Jiménez.

No obstante, Jaime Rendón, doctor en economía internacional y docente de la Universidad de La Salle, considera que las condiciones de recuperación para este año no pueden ser tan optimistas como esperar unos crecimientos del 5%. “La vacuna será importante porque permitirá mayor confianza y apertura de las economías, estaremos más protegidos y las condiciones serán más claras, pero esto no será sencillo, las metas de vacunación son muy ambiciosas, tardarán este año y parte del 2022, entonces el país no se puede confiar en que sea la única manera. Nos permitirá tranquilidad a la evolución de la economía, pero no es la solución a la reactivación”, dice.

Entre tanto, Carlos Sepúlveda, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, precisó que en sectores como Explotación de minas y canteras, el ritmo de recuperación depende más de la demanda externa; mientras que en comercio, restaurantes o entretenimiento sí tendrá un impacto directo al reactivarse la demanda nacional.

Vacunación más rápida

Se estima que en Colombia el proceso de vacunación tarde todo el año. Las primeras 50.000 dosis ingresaron el pasado 15 de febrero y se empezarán a aplicar desde hoy. El 20 de febrero ingresarán otras 162.000 vacunas. En este orden, el Gobierno espera vacunar 35 millones de habitantes para lograr la inmunidad de rebaño.

“Entre más rápido y efectivo sea, se aclara el panorama frente al manejo de la pandemia. Un buen ritmo de vacunaciones ciertamente impacta las expectativas tanto de consumidores como de empresas”, reiteró Sepúlveda.

Por su parte, Torres Jiménez aseguró que “en el caso colombiano si el proceso de vacunación va bien eso genera más confianza en el consumidor interno y fortalecerá varios sectores económicos del país, como el exportador y turismo que necesitan un contexto estable también afuera, que nuestros principales socios comerciales, tanto a nivel mundial como de la región, tengan un mismo avance positivo en esos procesos”.