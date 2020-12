WOM a la espera de acuerdos para interconexión

WOM, es el cuarto operador móvil del mercado. Su incursión la logró a lo largo de este 2020 y ha avanzado en el despliegue de su red nacional, iniciando la instalación tanto en sus sitios comerciales como en zonas rurales del país.

Para su funcionamiento, realizó las solicitudes permitidas por la ley para establecer acuerdos comerciales voluntarios con los operadores móviles. Ya consiguió los contratos de interconexión con Movistar, ETB y Avantel. No obstante, no tuvo la misma suerte con Claro, Tigo y UNE, con quienes no logró un acuerdo.

Esta interconexión es necesaria para conectarse con las redes de los otros operadores, lo que les permite a los usuarios de un operador, comunicarse con los usuarios de otro operador.

“Desde WOM hemos cumplido con los compromisos que tenemos con el Gobierno y los colombianos. Estamos haciendo grandes inversiones para desplegar nuestra red nacional, proveer servicios de calidad e impulsar el dinamismo en el sector. Sin embargo, la imposibilidad de llegar a acuerdos con Claro, Tigo y Une, comercial y voluntariamente, nos ha retrasado en los planes de lanzar nuestros servicios desde enero próximo”, afirmó José Fernando Bautista, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Legales de WOM.

Interpuso un conflicto

Debido a este no acuerdo, la compañía interpuso un conflicto. Este recurso les va a permitir definir las condiciones bajo las cuales se va a lograr la interconexión.

De acuerdo con la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), la regulación ordena la interconexión como un deber y una obligación. No obstante, “dado que estos operadores no han llegado a un acuerdo respecto a las condiciones de esa interconexión, Wom interpuso unos conflictos que ya fueron resueltos en primera instancia por el organismo. Sin embargo, se interpuso un recurso que será resuelto en segunda instancia este mes”, dijo la entidad.

La compañía espera que en la solvencia técnica y legal de la CRC se consiga a más tardar el 29 de diciembre de este año, sobre los distintos recursos interpuestos a la resolución de interconexión aprobada en el mes de octubre por la misma Comisión.

“Esperamos que el trámite avance rápidamente y se implemente su resultado en el menor tiempo posible: El sector y las autoridades son conscientes de la importancia de mantener la larga tradición de hacer respetar la interconexión entre operadores y la necesidad de conectar a los colombianos desconectados para llevar los beneficios de la digitalización a todas las zonas del país.” agregó Bautista.

Errores de Partners

Con relación a los acuerdos de roaming nacional e interconexión con el operador, Claro asegura que siempre ha estado dispuesto a adelantar negociaciones con Partners, eso sí, respetando el marco jurídico aplicable a la interconexión.

“Es importante recordar que fue Partners quien se levantó de la mesa de negociación y decidió que fuera la autoridad quien definiera las condiciones y los plazos de la interconexión”, comunicó el operador.

Adicionalmente, aseveró que Partners en su solicitud incluye espectro que no era de ellos (era de Avantel) y posteriormente manifiesta que se trataba de un nuevo error.

“Este es otro de los temas que está en estudio por las autoridades además de: a. Incumplir al Estado colombiano el pago de al menos $1.7 billones por un bloque de espectro que ganaron y no pagaron en la pasada subasta de espectro”, precisaron.

“Pretender acceder a los beneficios reservados para operadores entrantes, a pesar de haber adquirido, a través de una integración oculta y sin autorización previa del gobierno, al operador establecido Avantel el cual cuenta con una red y una base de clientes existente”, puntualizó Claro.

Otro punto que señalaron es que “permitir a Avantel el uso ilegal y clandestino del espectro que le fue asignado, sin contar con permiso previo de las autoridades. Este uso cesó únicamente después de que la Autoridad de Espectro (ANE) iniciara una investigación y le notificara pliego de cargos.

Finalmente informaron que “todas las irregularidades, cometidas en un breve período de tiempo, están en conocimiento de las autoridades y se adelantan las actuaciones pertinentes”.