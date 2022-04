Wom cumple su primer año de operación en Colombia y estrena nuevo CEO

El rápido avance en el despliegue de infraestructura de red de Wom ha sido uno de los grandes logros de la compañía en su primer año de operación, al tiempo que ha logrado dinamizar el sector en términos de asequibilidad a servicios de telefonía móvil reduciendo los precios de los planes pospago en un 52%.

Es decir, los colombianos hoy disfrutan de mejores precios y más beneficios para acceder a conectividad por la presencia de este nuevo jugador en el mercado. Este es el balance de la empresa de telecomunicaciones.

A la fecha, el cuarto operador de telefonía móvil ha invertido USD$706 millones en Colombia. La compañía ha instalado 3.832 antenas totalmente nuevas y en red 4G LTE, que corresponden al 48% de despliegue de red que la compañía tiene proyectado a 5 años, una cifra récord en la industria.

Dicho avance le permite al día de hoy cubrir con red 4G LTE las principales ciudades y sus regiones metropolitanas, con un total de 659 cabeceras municipales sumando 45 millones de personas, y el 99% del total de municipios en Colombia con tecnología 3G y 4G.

Es así que, en la Costa cubre a 10,2 millones de habitantes en 162 municipios con 753 sitios instalados; en el Noroccidente a 8,1 millones de habitantes en 92 municipios con 598 sitios instalados; en la región Centro a 15,9 millones de habitantes en 219 municipios con 1.496 sitios instalados; en el Oriente tiene 3,6 millones de habitantes impactados en 67 municipios con 394 sitios instalados; y en el Suroccidente con 7,8 millones de habitantes impactados en 119 municipios con 591 sitios instalados.

Conectando a los desconectados

Cuando Wom entró al país, obtuvo un compromiso de conectividad en línea con el objetivo del Gobierno nacional de alcanzar un 70% de población en red 4G antes de finalizar el periodo presidencial actual.

En línea con este propósito, la compañía ha llevado conectividad por primera vez a 648 comunidades en zonas rurales apartadas a lo largo y ancho del territorio nacional, beneficiando a 450.000 personas en 24 departamentos que han accedido por primera vez a servicios móviles de datos y voz con tecnología 4G.

Entre las poblaciones beneficiadas se encuentran campesinos, indígenas y afro, ubicados principalmente en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Córdoba, La Guajira, Norte de Santander, Putumayo y Sucre.

Para el 2022, la compañía dice seguirá fortaleciendo sus operaciones, invirtiendo aproximadamente $200 millones de dólares e instalando 2.000 antenas para cerrar el año con una red con 5.700 antenas, logrando cobertura 4G en 765 municipios del país, es decir el 98% de la población urbana en Colombia.

Wom Colombia tiene nuevo CEO

Con el objetivo cumplido de brindarle un cuarto operador de telefonía móvil al país, el hasta hoy, CEO de Wom Colombia, Chris Bannister, se despide de la compañía con la satisfacción de haber contribuido a democratizar las telecomunicaciones.

“Habiendo lanzado una compañía desde cero en medio de la pandemia y de haber asegurado el crecimiento operativo y comercial de Wom con la apertura de 230 tiendas y 160 quioscos a nivel nacional, empleando más de 2.300 Womers, y desplegado una red propia en 4G que hoy cubre a 45 millones de colombianos, ha llegado el momento de completar mi rol en Wom”, afirmó el CEO saliente Chris Bannister.

Como ya es conocido su modelo de gestión, y tal como sucedió en Chile, Chris Bannister culmina su administración en Colombia con un Wom fortalecido y preparado para continuar su crecimiento y despliegue en el país. El reto lo asume ahora el argentino Ramiro Lafarga, ejecutivo que cuenta con amplia experiencia en el sector de telecomunicaciones en Latinoamérica y Europa.

“Mi viaje con Wom me ha permitido experimentar cuán talentosos y apasionados son los colombianos. Me gustaría agradecer a todos y cada uno de los Womers por su tremendo trabajo y compromiso, a los usuarios por confiar y creen en nosotros y a los colombianos que me recibieron con los brazos abiertos y con calidez”, agregó Bannister.

Las estrategias, planes y programas establecidos para la compañía en este 2022, en línea con su propósito de aportar a la transformación y desarrollo del país, seguirán su curso ahora con Ramiro a la cabeza, quien ya se encuentra en el país y tomará posesión de su cargo a partir del 20 de abril.