Análisis | ¿Qué viene con el hundimiento de la reforma laboral?

El cierre de la primera legislatura del Congreso llegó con un duro golpe para el Gobierno nacional, el hundimiento de la reforma laboral, una de las tres reformas sociales que defendió durante todo el primer semestre, y el propio presidente, Gustavo Petro, no dudo en calificar como “muy grave” y además casó una pelea con los empresarios al decirles que buscaron el fracaso del proyecto.

Desde diversos sectores se han escuchado voces por el hundimiento de esta reforma que era una esperanza para muchos trabajadores en el país, teniendo en cuenta que las cifras muestran que hoy en día hay 22 millones de colombianos con una ocupación, de los cuales más del 50 % son informales, es decir, que hay 11 millones que no tienen un contrato de trabajo.

Además, Colombia es un país de salarios promedio bajos con dificultad para asumir mayores costos laborales. Los salarios promedio más altos se reciben en las cinco ciudades más grandes del país.

Ante este panorama, ¿cuál es el camino que le queda al Gobierno Nacional? Expertos consultados por Vanguardia consideran que se cometieron varios errores y el tiempo tampoco jugó a favor en el Congreso.

En este sentido, congresistas del Pacto Histórico, como María Fernanda Carrascal, de la Comisión VII, sostuvo que habría una opción para retomar el proyecto y es que se discutiera en las sesiones extras que convocó el Gobierno para tramitar la adición presupuestal y la ley que indica el número de diputados en el país, sin embargo, ninguna de las reformas sociales fue incluida en las extras del Congreso.

Asimismo, Javier Almanza, docente del área laboral de la Universidad del Rosario, explicó que las opciones inicialmente para la presidencia de la República en este caso son muy limitadas, toda vez que le tocaría radicar nuevamente la ponencia en la próxima legislatura. Es importante recalcar que el motivo del archivo en este caso es por falta de quórum.

La reforma laboral terminó solo con el apoyo del petrismo, por cuanto los partidos de la oposición y los independientes (Liberal, Conservador, La U, Cambio Radical y Centro Democrático) se salieron de la discusión lo cual rompió el quórum mínimo para discutir el proyecto.

Ahora, explica Almanza, esto refleja una de las grandes preocupaciones del empresariado en la inconveniencia de la reforma, si bien es cierto no es una reforma del todo negativa económicamente no era conveniente en este momento en la forma de implementación.

Lo sostenido en algún momento es que la reforma deba ser implementada de forma progresiva, de acuerdo a las condiciones económicas del país, las cuales permiten ser evaluadas desde la generación como desaceleración de las contrataciones.

Por su parte, Helio Armando Fernández Aranda, creador de contenido de análisis de coyuntura económica @entendiendolaeconomia, explica que desde que se conoció el articulado de la reforma laboral, siempre fueron más las posiciones en contra que a favor porque era una reforma en una sola vía que si bien buscaba favorecer a la clase trabajadora, esto sucedería solamente sacrificando el aparato productivo de la economía, y no tenía como objetivo emplear a esos 3,4 millones de desempleados que hay hoy en Colombia (Dane, febrero de 2023), por tanto no podía terminar de otra forma, sino hundida.

Pero, ¿qué sigue para el presidente Petro?

Fernández Aranda explica que de acuerdo al artículo 147 de la Ley 5a de 1992 que rige al Congreso y donde se habla de los requisitos para que un proyecto se convierta en ley, señala que para debatirse el proyecto en la siguiente legislatura, es que esta haya sido aprobada en primer debate, algo que no pasó; basado en dicha ley la reforma está hundida, sin posibilidad ya de aprobación. La única esperanza que tiene el Gobierno es que se debata en las próximas dos semanas en sesiones extraordinarias pero el ambiente en la Comisión Séptima no es el mejor y seguramente no se llevarán a cabo tales sesiones, adicionalmente, la ausencia de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, terminó de enrarecer el ambiente.

Sin duda alguna, el Gobierno hoy estará buscando por la vía legal y constitucional, presentar el proyecto de reforma laboral nuevamente el 20 de julio, fecha en que inicia el segundo periodo legislativo del Congreso, pero deberá presentar cambios sustanciales dado que según la Ley citada anteriormente, esta no permite considerar ningún proyecto en más de dos legislaturas, debe iniciar de cero, esto significa que seguramente habrá que sentarse otra vez en la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, junto con los diferentes actores como lo son empresarios, gremios y sindicatos.

Finalmente, Juliana Morad, directora del Observatorio Laboral de la Javeriana, considera que a la reforma laboral le hizo falta mucha más concertación e involucramiento de actores diversos.

Explica que una reforma laboral es supremamente necesaria en Colombia, sobre todo por lo antiguo que es el Código Sustantivo del Trabajo y las transformaciones tan importantes que ha tenido el mercado laboral y, además, porque tenemos un Gobierno que abiertamente ha hablado de la intención de cambios sociales, profundos transformadores.

Sin embargo, una reforma laboral tiene que ser consensuada, tiene que abarcar diferentes posiciones tiene que escuchar diferentes actores y creo que hizo falta mucho, incluso podría decir que existían todas las condiciones para que saliera, pero por supuesto la postura del Gobierno debía ceder en muchos puntos.

Argumenta que para seguir pensando en la reforma laboral se puede aprovechar las opciones que se presentaron en proposiciones nuevas y que surgieron desde la academia y desde diferentes actores, sobre todo empresariales, y hay muchas propuestas que pueden ser utilizadas por el Gobierno y creo que el norte de la reforma debe ser formalidad y empleo, esos deberían ser los faros para la construcción de una versión 2.0 del proyecto de reforma laboral.

Finalmente, desde Francia esta semana el presidente se refirió al hundimiento de la reforma laboral, sobre la que dijo que “jamás el capitalismo de Colombia ha crecido lo suficiente para tener a la mayoría de la población empleada”.

Y agregó que “vamos a proponer que la reforma laboral que hundieron se vuelva a presentar”.