Para Guerrero, por ejemplo, es importante educar a los empleados para que no pierdan el ritmo del trabajo, brindarles no solo herramientas tecnológicas y comunicativas, sino también, ejercicios de relajación. Como el cambio puede ser drástico, es importante definir agendas con puntos claros a desarrollar cada día.

¿Cómo ser productivos?

Couttolenc dice que importante establecer horarios de trabajo. El hecho de no asistir a la oficina, no quiere decir que no tengamos una jornada laboral. Entre más temprano se empiece, más rápido se termina. Lo mejor es darle prioridad a las tareas más complicadas en un principio.

La planificación del día es importante, el manejo de calendarios y compartir con los demás lo que estamos haciendo.

Frente a las políticas, es fundamental que toda la comunicación se haga por videoconferencia, en vez de correos o chats. Que se mantenga la interacción entre los trabajadores. El video toma mucha relevancia para comunicar y mantener le contacto visual entre personas.

Hay que capacitar a los colaboradores sobre los ejercicios y pausas que les permita una circulación correcta, debido a que la mayoría se encuentran sentados.

Beneficios del teletrabajo

Para Guerrero, uno de los principales beneficios del teletrabajo es el ahorro de dinero en espacios físicos para los trabajadores. Por ejemplo, si las empresas empezaran a implementar el teletrabajo no se necesitarían de grandes oficinas para atender a distintas personas. Por otro lado, asegura que los empleados son mucho más productivos porque se encuentran trabajando desde la comodidad de sus casas y no deben enfrentarse al estrés del tráfico o perder tiempo en el transporte público.

Sin embargo, para él, otro de los beneficios va ligado hacia el medio ambiente, pues entre más personas se queden en sus casas sin utilizar sus vehículos, menos contaminado estará el aire.

Desde otra perspectiva, Couttolenc, expresa que el trabajo proporciona que las personas pueden crear sus propios entornos en donde se sientan mejor y mucha más cómodas. Como no tienen que estar sujetos al diseño y a las disposiciones de una oficina, crean el entorno de trabajo que desean. No obstante, es importante que tengan un horario ajustado a sus capacidades.

Datos

-385% es el incremento de teletrabajadores en Colombia desde 2012 hasta el 2018.

-1 de cada 5 empleados estarán trabajando desde su casa en los próximos años.