¿Cómo manejar sus finanzas de la mejor manera?

La coyuntura ocasionada por la propagación del COVID-19 trajo consigo diferentes retos para la población mundial, entre ellos el manejo de sus finanzas personales y familiares, pues la economía tuvo un vuelco total y el tema de consumo se redujo a las necesidades básicas.

En promedio, dos de cada diez hogares de estrato 1, 2 y 3 están ahorrando, mientras que en el estrato 4 lo hacen cuatro de cada diez, según un estudio del Banco Caja Social.

Lo anterior, dice la entidad bancaria, evidencia que en todos los niveles de ingresos ya hay personas que lo están haciendo y es una prueba de que se puede lograr. “Eso nos deja con el reto de que nuevos hogares inicien esta cultura y logren sus metas personales y familiares”.

El hábito del ahorro, que en muchos era una opción poco probable, dio un giro de 180 grados convirtiéndose en parte esencial de los hogares en Colombia.

“En una crisis como la que pasamos en estos momentos es muy difícil decirle a la gente que empiece a ahorrar, pero en general considero que es posible y parte esencial para llevar unas buenas finanzas”, asegura Alejandro Useche, presidente del Comité Académico del Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia y docente de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario.

Plan financiero

Es que para llevar un buen manejo de sus finanzas es indispensable conocerlas en detalle para así administrarlas de la mejor manera. “Lo primero que debe hacer es conocer su situación financiera actual, por eso es primordial realizar un diagnóstico; saber cuánto son sus ingresos y gastos, y de esta manera mejorarlos”, resalta el experto.

Posterior a esto, recomienda realizar una planeación y programarse para tomar el control de sus ingresos, el pago de las deudas y la destinación de un monto para ahorro. “Es importante hacer este presupuesto, realizarlo como familia, mirar cuáles son las entradas y salidas y empezar a hacer algunos recortes que, en épocas de crisis, vienen muy bien para optimizar el presupuesto”, asegura.

El manejo adecuado de los recursos alerta sobre los gastos hormiga, que son aquellas compras que se hacen algunas veces dentro del grupo familiar y pasan desapercibidas o no se cuentan como un descuento, por ejemplo: salidas a cenar los fines de semana, compras de artículos que no se encontraban dentro del presupuesto... “Estos gastos hormiga son pequeñas compras que hacemos, a veces pequeños gustos que nos damos y que no llevamos muy buen control de ellos, pero que pueden generar un impacto fuerte en el bolsillo”.

Un seguro siempre

Este docente de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario asegura que el ahorro es una estrategia fundamental para enfrentar aquellas situaciones imprevistas que se pueden presentar en diferentes momentos, específicamente en uno como por el que se pasa actualmente con la pandemia.

“El ahorro es uno de los puntos más importantes para un manejo adecuado de las finanzas personales, así tengamos unos ingresos medianos, bajos o altos podemos ahorrar una parte... El consumo actual nos está limitando las posibilidades de ahorro y, por lo tanto, también de bienestar, pues dejamos de pensar en el mediano y largo plazo. La naturaleza del ser humano parece estar dada hacia la búsqueda del bienestar, de la felicidad y el placer inmediatos, por eso nos cuesta aguantarnos una compra hoy aunque sepamos que eso puede generar un mayor bienestar mañana”, dice.