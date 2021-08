Cuide sus finanzas tras una época de altos gastos

Sin duda alguna la pandemia ha golpeado la economía de los hogares colombianos, los cuales han tenido que optar, en muchos casos, por endeudarse y reducir gastos para sopesar la situación. No obstante, cada vez son más quienes buscan estrategias para recuperar sus finanzas y mantener en equilibrio la balanza entre sus ingresos y gastos.

De acuerdo con expertos, para poder lograr esta armonía que le dé un “respiro” al bolsillo se tiene que hacer un control estricto de los gastos.

“Debemos buscar nuevas fuentes de ingresos, todo cambia más rápido y se van generando nuevas necesidades que podemos identificar para ver cómo podemos satisfacerlas y poder emprender”, asegura Reinaldo Medina, docente de la Escuela de Negocios de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz.

Entre los consejos que brinda este ingeniero especialista en Finanzas y Alta Gerencia se destaca el ahorro, el cual, señala, ojalá sea del 20 % de lo que se gana, Incluso “ahorrar solo el 10 % nos permite tener más de un salario ahorrado en un año. Y este ahorro es el que nos va a ayudar en momentos de crisis”.

Mejor rendimiento

A la gran mayoría le gustaría mejorar sus finanzas, salir de deudas y así poder tener tranquilidad económica. Sin embargo, la gran incógnita es cómo conseguir este objetivo. “Existen varios métodos para empezar a sanear la economía personal y familiar y uno de los más efectivos, si somos juiciosos, es hacer un plan de pagos”, afirma Fabio Chavarro, gerente corporativo del Grupo Juriscoop.

Si no se cuenta con un flujo de caja que le permita cumplir con sus obligaciones y, sumado a esto, se tienen deudas con bancos, lo mejor es pensar en refinanciaciones o compras de cartera a una menor tasa.

“Normalmente las deudas más comunes son por tarjeta de crédito, créditos personales o de vivienda (...) una vez que ya conocemos cuál es nuestro nivel de endeudamiento, vamos a realizar un plan para poder ir pagando estas deudas sin comprometer el presupuesto personal y familiar”, explica el gerente.

Y es que, resalta, siempre se puede acudir a la entidad financiera para refinanciar las deudas y recogerlas todas en una sola con mejores condiciones que se adapten a sus finanzas actuales. “Una buena planificación es la clave del éxito”, puntualiza.

Mayor ahorro

Los dos expertos llegan a la conclusión de que la clave para salir avante financieramente en los momentos de crisis es controlar el presupuesto, pero siempre de manera periódica.

“Es necesario controlar la ejecución de los gastos de manera mensual e incluso revisar la ejecución varias veces al mes para poder tenerlo ajustado y no hacer compras compulsivas por ofertas o cosas que no necesitamos. Debemos dejar solo los costos mínimos, como servicios, alimentación y transporte. Eliminando todos los costos y gastos que no sean absolutamente necesarios y nos permitan tener mayor flujo de caja y un mejor margen de maniobra”, expone el especialista en finanzas.

Así mismo, señalan que el ahorro es un aliado estratégico, por lo que cada inicio de mes es importante conocer cuáles son los ingresos y enfrentarlos con los gastos, de esta manera se sabrá exactamente cuánto se podrá destinar para cada necesidad, así como para el ahorro. “Revisemos bien qué gastos son innecesarios, dónde podemos recortar, cómo conseguir un ingreso extra y así poder empezar también a ahorrar y hacer frente a nuestras deudas”, aconseja Chavarro.