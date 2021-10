Educación financiera para invertir en el futuro

El buen manejo del dinero es una habilidad que trasciende en diversos aspectos de la vida, de ahí la importancia que haya un aprendizaje desde temprana edad para preparar a los niños en la toma de importantes decisiones sobre su patrimonio para el futuro.

Contar con una buena educación financiera contribuye al entendimiento de los diferentes productos y servicios que se pueden obtener del manejo eficaz del dinero. Sin embargo, cuando no se cuentan con unas buenas bases en este aprendizaje, las personas pueden propender a incurrir en costos excesivos, innecesarios y deudas.

El Grupo Bancolombia señala que incentivar la educación financiera desde la niñez es fundamental para que los más pequeños puedan proyectar su futuro y cumplir sus sueños. Además, generar hábitos de ahorro desde temprana edad les permitirá plantearse metas de acuerdo con sus ingresos y gastos, así como administrar su dinero en el corto, mediano y largo plazo, ya sea para su formación académica, vestuario, alimentación y entretenimiento, entre otros.

Desde casa

La enseñanza de estos buenos hábitos es esencial que inicie desde el hogar, debido a que “muchos de los problemas que viven las familias hoy día no es porque no haya personas que no pueden trabajar, no sean innovadoras o no estén comprometidas con su trabajo, sino porque no saben cómo manejar su dinero; se endeudan y toman malas decisiones. De ahí que formar a los niños en el manejo del dinero sea el punto de partida”, asegura Alejandro Useche, profesor de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario.

Dentro de las ventajas de inculcar un manejo eficaz del dinero en los más pequeños se encuentran el contribuir a que toda la sociedad se desarrolle, a que se lleve una vida mucho más cómoda, estable y tranquila, así como más planeada.

Además, “contribuiría a que todos supiéramos tomar mejores decisiones sobre cómo ahorrar, qué hacer para prepararnos para cuando llegue el momento de jubilación, dónde debemos invertir, qué debemos evitar; hay una serie muy grande de beneficios para todos, porque todos, en mayor o menor medida, somos administradores de dinero”, resalta el docente y especialista en finanzas.

¿Cómo lograrlo?

Pero, ¿cómo lograr inculcar estos buenos hábitos? De acuerdo con los especialistas en el tema, una técnica eficiente para fomentar las buenas costumbres es por medio del juego y el trazado de metas el ahorro.

Así pues, por medio de un plan los pequeños pueden llegar a conseguir sus objetivos, ya sea un juguete, videojuegos, ropa, entre otros.

“Se les obsequia una alcancía o se dispone de un lugar al cual vayan sus aportes, así como una libreta para poder apuntar sus avances para llegar a la meta. De este modo, se le enseña la importancia del ahorro, así como el de alcanzar objetivos con su esfuerzo”, resalta el Alejandro Useche.

Es de resaltar que en Colombia las entidades financieras cuentan con diferentes programas que van enfocados para los más pequeños, así los acercan a una experiencia con la banca y diferentes productos, que también contribuyen a la enseñanza de buenas prácticas, por lo que aprenden también sobre el ahorro.

“Fomentar los buenos hábitos financieros es uno de los mejores legados que se puede dejar para las futuras generaciones, de manera que sean consumidores cada vez más informados, conocedores de sus necesidades y responsabilidades y, sobre todo, felices por tener los fundamentos para cumplir sus sueños”, expresa Cristina Arrastía, vicepresidenta de Negocios de Bancolombia.