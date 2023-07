Es importante tener presente, explica el profesor, que para hacer uso de la hipoteca inversa la vivienda debe cumplir unos requisitos como que por ley se ha definido que la vivienda tiene que ser legal; estar en ciudades capitales; tener un valor comercial entre 600 y 800 millones de pesos; la vivienda además no puede superar los 25 años de haber sido construida; estar al día en pago de impuestos y, finalmente, los propietarios deben ser personas mayores de 65 años.

Entre los puntos que se deberían considerar, dice el experto, es que la valorización debería ser muy justa, no tiene que ser sesgada por la entidad que la realiza, sino corresponder con los valores del mercado; además, las personas que van a acceder a esta figura deben incurrir en una serie de gastos como pago de intereses, pólizas, seguros.

Alejandro Useche, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, dice que para el caso de Colombia, es una figura que ya se encuentra en el mercado, principalmente a través de compañías aseguradoras como Sura, Alfa y Viva, que ofrecen esta figura y no necesariamente tienen una relación directa con una entidad bancaria.

La hipoteca, según el código civil colombiano, es un derecho de prenda constituido sobre bienes inmuebles, que por el hecho de estar hipotecados no dejan de permanecer en poder del deudor.

Mitigar ausencia de renta

El director del programa de Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad de La Salle, explica además, que la ley establece algunos derechos de reclamación y retractación de estas hipotecas se combina también con la postura de los herederos, razón por la cual no ha sido un producto fácil de difundir en Colombia. Asimismo, por las características que se requieren para acceder a este tipo de servicio.

Para José Hernández, director del programa de Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad de La Salle, la hipoteca inversa surge como una iniciativa para mitigar la ausencia de renta, teniendo en cuenta que la propuesta de la ley va orientada a personas mayores de 65 años, y en ese orden de ideas, en Colombia, aproximadamente, el 28 % de la población mayor de 65 años no tiene una renta de pensión formalmente dicha; sin embargo, en este grupo de personas se considera que casi el 68 % si cuenta con una vivienda propia.

Experiencia en otros países

¿Y las herencias?

Algunos críticos dicen que acaba la posibilidad de heredarle esos bienes a los hijos, pero también es cierto que muchos hijos no se hacen cargo de los padres y si estos no tienen una pensión o un ingreso, sufren. Y es que hay gente en casas caras que no tienen ni para comer, pero este es un esquema es voluntario, de acuerdo con las necesidades de quien lo tome.

Sobre el particular, Alejandro Useche, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, explica que cuando se pacta el modelo de hipoteca inversa se puede elegir la modalidad y de acuerdo con las cláusulas que se estipulen, los herederos podrían acceder al inmueble.

Por su parte, José Hernández, director del programa de Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad de La Salle, añade que en la modalidad de el modelo de renta temporal y si la persona llegara a morir antes de esa fecha, los herederos podrían recibir estos ingresos faltantes. Entonces, en este modelo de renta temporal no se tiene claridad de que manera los herederos podrían hacer la reclamación.