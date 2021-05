Modelo híbrido: el futuro del mundo laboral

Recomendaciones para la nueva dinámica laboral

Expertos brindan algunos consejos para aquellos líderes empresariales que buscan ajustarse a las nuevas dinámicas laborales y obtener beneficios para los diferentes actores.

1.

Cuidar el talento humano: “Si un negocio ha tenido éxito adaptándose a las nuevas necesidades del mercado, el siguiente paso es pensar en las necesidades de sus colaboradores... Las empresas que operan de manera remota pueden implementar esquemas de trabajo por objetivos en lugar de horarios. Mientras que aquellas que requieren mayor presencialidad pueden establecer sistemas de turnos, organización por espacios y jornadas parciales para sus colaboradores”, señala Ilana Milkes, fundadora de World Tech Makers, pyme de soluciones tecnológicas educativas.

2.

Inversión en tecnología: “El uso de herramientas digitales, softwares e inversión en e-commerce y redes sociales se presentan como una oportunidad a la que las empresas pueden acceder para lograr una mayor productividad y competitividad en el mercado”, asegura Alejandro Carbonell, CEO y cofundador de Tutorez, plataforma de educación online.

3.

Seguridad en la red: Invertir en servicios de seguridad cibernética, ya que las empresas se exponen a robo de datos o filtración de información que puede desencadenarse en cierres de operación de la empresa. “En un entorno como en el que vivimos ahora, donde una gran parte de las empresas se desenvuelven a través de los medios digitales, los hackers acechan constantemente buscando nuevas víctimas para robar información no solo del negocio, sino de sus clientes, proveedores y demás empresas vinculadas”, manifiesta Luis Tituaña, fundador de T&T Asociados, firma de asesoría empresarial en temas financieros.

sabía que...

En el país, el 42 % de los colaboradores consideran que las compañías perderán talentos mientras no ofrezcan una alternativa de trabajo flexible, indica el estudio One Year On desarrollado por Onepoll y Citrix.