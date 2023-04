¿Qué vivienda elegir?

Modalidades de crédito

Por último, asegura el experto en finanzas, es importante tener en cuenta que los precios de vivienda mantienen una alta correlación con la inflación, por lo que guarda valor a lo largo del tiempo. En otras palabras, el costo de oportunidad de no comprar vivienda es perder la valorización en una venta futura.

También, dice el docente del Externado, es aconsejable adquirir un crédito con cuota fija y no en UVR, ya que al fijar una tasa obtenemos ciertas ventajas como planear mejor los gastos del mes o amortizar la deuda aceleradamente, haciendo pequeños abonos extraordinarios a la deuda de manera periódica.

Perfil del comprador

Home Capital Outlet, primer outlet digital de vivienda en Latinoamérica, presenta un perfil de quiénes son las personas que deberían invertir en vivienda, teniendo en cuenta la situación de la economía.

1. Quienes tienen ahorros para la cuota inicial y están pagando arriendo: si usted cuenta con ahorros de tiempo atrás, no permita que el dinero se desvalorice guardado en el banco ni mucho menos debajo del colchón. Pagar arriendo significa que usted está siendo el promotor para enriquecer a un tercero. Definitivamente tener vivienda propia es un activo que genera seguridad y bienestar, entonces qué mejor consejo que reunir ingresos para crear patrimonio familiar.

2. Aquellas personas que tienen ahorros para la cuota inicial y no saben en qué invertir. No existe mejor inversión que en un activo refugio y muchas veces lo que ocurre cuando la gente tiene dinero ahorrado es que comienza a gastarlo en compras innecesarias. Lo más importante es que esto no le genera ninguna rentabilidad. Así que la vivienda es la opción precisa para que se valorice inmediatamente un dinero que se encuentre quieto.

“Los ahorros debajo del colchón cada vez valen menos, mientras que los invertidos en ladrillos generan ingresos y cada vez valen más”, dice Felipe Echavarría, gerente de crecimiento de la compañía.