Motivación y retención

Encontrar formas de aumentar la retención de los empleados es esencial para el éxito continuo de una organización, pero generalmente se pasa por alto el mejorar la motivación y satisfacción de los trabajadores por medio del reconocimiento y celebración de sus logros.

La satisfacción se considera una aspiración, sin embargo, las empresas suelen cometer el error de correlacionarla con los resultados empresariales. Los profesionales son más que números en una hoja de cálculo, por lo que las aspiraciones deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar estrategias para fidelizar talento y crear equipos de trabajo motivados.

La encuesta Workforce of the future llevada a cabo por el Grupo Adecco a 34.200 trabajadores en 25 países, descubrió que a nivel mundial, el 69 % de los empleados se encuentran satisfechos con su trabajo en general, y los factores que más valoran los empleados que están menos satisfechos son la carga de trabajo, poder mantener una buena salud mental, salario y progresión de la carrera; mientras que los profesionales que no trabajan en oficina están significativamente menos satisfechos con su capacidad de mantener su salud mental y bienestar (52 % frente al 65 %).

De hecho, este mismo estudio, arrojó que más de una cuarta parte (27 %) de los encuestados planean renunciar a puestos en los próximos 12 meses, y el 45 % de ellos están atentos al mercado laboral y solicitan nuevos puestos.

Se ha podido evidenciar que cuando un empleado no recibe reconocimiento por sus directivos, sobre lo que está logrando, poco a poco se produce desmotivación, lo que eventualmente conduce a tasas de rotación más altas, por ende, pérdida de ingresos. Eso significa que concentrarse en reconocer formalmente el trabajo que realizan es más importante que nunca, para garantizar que la empresa prospere.

Tres beneficios de promover el reconocimiento

Adecco afirma que reconocer los logros dentro de los equipos de trabajo trae tres beneficios:

1. Mayor productividad: empleados que saben que lo que hacen es importante en términos de la misión de la empresa y que es apreciado por los directivos están más motivados para continuar con su buen hacer e incluso trabajar para llevar sus habilidades al siguiente nivel, lo que se traduce en mayores beneficios para la empresa.

2. Alta moral y cultura sólida: con esto, se puede impulsar el compromiso de la fuerza laboral, atraer nuevos talentos, aumentar la productividad e influir en la satisfacción de los empleados. Una gran parte de mantener una cultura positiva es garantizar que los trabajadores sean reconocidos por su excelente trabajo y éxito de manera regular.

3. Confianza necesaria para desarrollar habilidades: trabajdores querrán aumentar sus habilidades y conocimientos para ascender, lo que tiene un gran impacto en la cultura organizacional y la retención, por lo que es más probable que los empleados que ven que otros son reconocidos trabajen por serlo también, garantizando que más empleados aprovechen los beneficios educativos y programas de capacitación internos.

Las organizaciones deben preocuparse por implementar estrategias para promover el reconocimiento internamente, así, se evidenciará una fuerza laboral más motivada, comprometida y leal a la empresa.