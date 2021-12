El pago de la prima de servicios se encuentra a tan sólo unas semanas para millones de trabajadores colombianos. Para la gran mayoría, este dinero representa un alivio en cancelación de deudas por préstamos o tarjetas de crédito. Sin embargo, expertos afirman que destinar un monto de este recurso al ahorro puede llegar a rentabilizarse si ese ahorro tiene un objetivo en concreto.

Eduardo Cortés, experto en fondos de inversión de Acción Fiduciaria, asegura que con destinar $200.000 de la prima a fondos de inversión colectiva o mercados de capitales se puede hacer una diferencia para generar rendimiento.

“Los fondos de inversión son una manera eficaz de hacer frente a las adversidades de la economía como la inflación y la devaluación del peso colombiano (frente al dólar, el peso colombiano se devaluó un 11,4% a septiembre de este año), mientras ve su dinero crecer con poco o alto riesgo; a corto, mediano o largo plazo, y en los activos del mercado de capitales que usted elija”, señala Cortés.

Asesoría de expertos

Son diversas las opciones de inversión que se encuentran en el mercado a un bajo monto. No obstante es fundamental que cualquier tipo de destino se enmarque en un plan de metas, plazos y objetivos específicos, asegura Roberto Gallardo, vicepresidente Negocios de Mibanco Colombia.

“Para que la prima se convierta en ese primer boleto que le ayudará a finalizar el 2021 como inversionista recomendamos tener en cuenta los siguientes puntos: no invierta todo lo que tiene, no se trata de invertir y que su calidad o bienestar disminuyan; tenga presente el riesgo, déjese asesorar e infórmese acerca de las opciones que el mercado le ofrece, así puede asegurarse de conocer bien los “peligros”; no se desespere, la rentabilidad es sinónimo de paciencia, así que tenga siempre clara la meta y que el tiempo de inversión elegido es clave para poder cumplirla”, explica el vocero de Mibanco Colombia.

De acuerdo con los expertos, teniendo en cuenta estas recomendaciones, su prima de fin de año puede ser una herramienta para potenciar un plan de inversión que ya tenga establecido o la oportunidad perfecta para comenzar a destinar un monto y alcanzar nuevas metas.