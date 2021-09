Vivienda: Una inversión segura para el presente y futuro

La dinámica de reactivación económica inició con el segmento constructor, ya que su ecosistema es todo un generador de empresa, empleo y productividad. El sector edificador continúa por la senda del fortalecimiento económico por medio de la comercialización de vivienda nueva.

Entre enero y julio de 2021 en Santander se vendieron 5.269 viviendas, lo que indicó un crecimiento de 65.7 % en comparación con el mismo período de 2020, según Coordenada Urbana - Camacol.

Las cifras del sector apuntan en positivo, ya que Camacol Santander reportó a agosto de 2021 la venta de 6.151 viviendas en el área metropolitana de Bucaramanga, lo que reflejó un importante crecimiento en comparación con el año pasado (3.652 unidades vendidas entre enero y agosto 2020).

Y es que la Vivienda de Interés Social, VIS, se sigue consolidando como impulsor de ventas, así como el segmento medio. “Más de $1,16 billones se han invertido en vivienda nueva en el área metropolitana de Bucaramanga en lo corrido del año 2021, lo cual significa un crecimiento del 61 % con respecto al mismo período del año anterior”, indica Camacol Santander en su página web.

Amplia oferta

De acuerdo con cifras de Coordenada Urbana, en Bucaramanga existe una oferta de 522 VIS y 1.850 No VIS; mientras que Floridablanca tiene 206 unidades VIS y 1.003 No VIS; Girón cuenta con una oferta VIS de 474 unidades y 386 No VIS y, finalmente, Piedecuesta tiene una importante cifra con 1.012 VIS y 659 No VIS.

“Existe una muy amplia oferta en el área metropolitana de Bucaramanga y está en diferentes segmentos o estratos socioeconómicos. La gran mayoría en el segmento VIS. De las 6.220 vendidas este año, el 66.4 % corresponde a VIS. Aunque hay subsidios para los dos segmentos, la vivienda de interés social se apalanca mucho con los subsidios”, afirma Silvia Rey, gerente Camacol Regional Santander.

Subsidios e inversión

La dinámica económica apunta a que este es el momento ideal para adquirir vivienda, ya que las tasas de interés se encuentran en niveles históricamente bajos y, por lo tanto, bastante atractivos para quienes buscan hacer realidad el sueño de tener casa propia.

Camacol Santander informó en su sitio web que las tasas de interés en pesos para adquisición de vivienda, en junio de 2021 se encontraron en promedio en 9,7 %, mientras que para la UVR el promedio fue de 7,4 %.

Los anuncios e iniciativas del Gobierno Nacional de subsidios para vivienda también son interesantes para quienes aún no se deciden a invertir, ya que se otorgan tanto para vivienda VIS como No VIS.

Estrategias como ‘Jóvenes Propietarios’ que ofrece mayores beneficios y garantías para adquirir vivienda a personas entre los 18 y 28 años, siguen impulsando la decisión de compra, así como los subsidios ‘Mi Casa Ya’ que ofrecen las cajas de compensación familiar.

Vitrina inmobiliaria

El buen momento que rodea al segmento constructor incentiva a la compra de vivienda, ya que son diversos los beneficios para quienes buscan invertir. De ahí que existan vitrinas inmobiliarias en las que las constructoras puedan dar a conocer su oferta de proyectos habitacionales para contribuir al sueño de tener vivienda propia de muchas familias.

Un espacio ideal para conocer estos proyectos es la Gran Feria Inmobiliaria Vanguardia-Camacol que se llevará a cabo este 1, 2 y 3 de octubre en el salón Mega de Neomundo en Bucaramanga. El viernes las puertas se abrirán a las 2:00 p.m., y el sábado y domingo se podrá ir entre las 10:00 a.m. a 8:00 p.m., con entrada libre.

En este evento los asistentes podrán conocer alrededor de 100 proyectos de vivienda que ofertan 19 constructoras participantes. Así mismo, tendrán la opción de simulación de crédito y asesoría para subsidios de la mano de entidades financieras que participarán.