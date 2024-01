Los interesados pueden contactar a Be Gut en Instagram: @be__gut o WhatsApp: 3123950150, desde las 9:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. “Si tuviera que definir Be Gut en una palabra, sería creatividad pura”, afirma el equipo detrás de la marca. Con un llamado a apoyar el talento local y la promesa de productos excepcionalmente originales, Be Gut no solo ofrece artículos, sino experiencias únicas que capturan la esencia de la creatividad santandereana.