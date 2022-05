Blü by Jennifer Llanos

En 2019 Jennifer Llanos conoció la técnica de tejido amigurumi, muñecos tejidos a crochet. “Apareció en un momento crítico de mi vida. Además, yo no sabía tejer así que empecé a ver tutoriales”.

Ese mismo año, ganó, junto a su equipo, el premio Artesano Digital en la categoría + Emprendedor de Artesanías de Colombia. En 2020, fueron reconocidos como Negocio Verde de la CAR.

“Desde niña he hecho manualidades y las he vendido, pero no pensé que podría llegar a vivir de la artesanía. Sin embargo, ella llegó a mí de una manera mágica y me enseñó que sí es posible vivir de lo que nos apasiona”.

Jennifer ha logrado hacer de Blü la importadora directa de las mejores marcas de insumos e hilados para tejer. La mayoría de estos productos tiene certificaciones de calidad y cuidado del medio ambiente. “Los hilos que usamos para tejer son en algodón. Al ser una fibra vegetal, es biodegradable y amigable con el planeta”.

Y hay más. Los clientes de Blü también pueden encontrar muñecos tejidos a crochet. Para quienes quieran aprender a tejer, Jeniffer da clases en línea.

El trabajo que adelanta desde 2019, tiene un objetivo: “transmitir sus conocimientos y empoderar a más mujeres en el oficio de la tejeduría y el emprendimiento”.

“Alexandra, Nelly, Huber, Fernando, Nancy, Efraín, Viviana, Jeimy, la transportadora, todos hacen magia para que los pedidos lleguen a cada hogar”.

Jennifer es una santandereana orgullosa de sus raíces. Esa es la esencia de su marca. Con su equipo de trabajo logra visibilizar todas las historias de vida y amor que hay detrás. Así es como pretende seguir trabajando para abrir la craft shop más grande e importante de Latinoamérica.

En blubyjenniferllanos.com, en redes sociales: @blu_by_jenniferllanos o en la línea de WhatsApp 3007313795, pueden conocer todos los productos.