Luis Manrique, un administrador turístico y hotelero y chef graduado del colegio de cocineros Gato Dumas, con sede en Buenos Aires, decidió apostarle a los “productos ricos, frescos y hechos de forma artesanal” y abrió ‘Buona Pasta Tradizionale’. Sus pastas rellenas con salsa, asegura, son una exquisitez puesta al alcance de todos, sin necesidad de ir a un restaurante.

El recuerdo de los días pasados en Buenos Aires fue el combustible emocional que lo motivó hacia la materialización de lo que estaba incubando en su alma. Luis recuerda ver varias fábricas de pastas artesanales en cada barrio, todas ofreciendo productos caseros y de buena calidad. Al llegar a un panorama tan distinto, decidió transformar mágicamente la harina en algo completamente diferente: una pasta fresca. Fue en abril de 2020 cuando la idea se consolidó.

“En nuestra cultura gastronómica no se come mucha pasta rellena, y eso se debe a que no se vende fuera de restaurantes, por eso vimos aquí una oportunidad inmensa”, señala Luis.

En Buona Pasta hay pastas rellenas, pastas largas y cortas, lasagnas, canelones, gnocchi, panes, salsas, mantequillas saborizadas y postres. Se puede pedir por ‘delivery’, de miércoles a domingo, y tener en casa casi listas para consumir. Por ahora la experiencia se disfruta en casa, pero con los exquisitos productos y los clientes enamorados de ellos, es cuestión de tiempo para que haya un almacén donde atender a los amantes de la pasta y, a futuro, un par de mesas habilitadas para degustar en un lugar.

Detrás del Buona Pasta hay 4 personas más que apoyan a Luis Manrique, un santandereano y emprendedor de 29 años. “La idea siempre ha sido hacer pastas rellenas con formas y colores llamativos, que quienes se interesen en nuestros productos se sientan atrapados al verlos”, agrega Luis Manrique.

Basta con un par de ‘clics’ a través de redes sociales: @buonapastatradizionale o un mensaje en la línea de WhatsApp 3112157656 para tener en la mesa una “buena pasta tradicional”.