“Lo mío eran las carnes, las salsas, el fuego. La pastelería, que no era mi favorita, se convirtió luego en mi proyecto de vida. No visualizaba mi empresa con tortas y ahora son la única razón de ser”, señala Edgard Roccha, el chef profesional detrás de las recetas de Dulce Alfajores, una empresa que nació en marzo de 2017 y que ahora acompaña las familias santandereanas en las celebraciones más importantes.

Su fuerte había sido la comida peruana, francesa e internacional, por eso al principio su idea era preparar hamburguesas o ensaladas gourmet, pero una situación económica crítica lo llevó a preparar tortas. “Empecé con cuatro recetas básicas, hice los ensayos y en cuestión de semanas ya estaba ofreciéndolas por porción. Aunque la idea iba avanzando, no veía un progreso rápido y dudaba del proceso, pero al final me mantuve y se convirtió en mi pasión”.

Empezar de nuevo con las recetas y las redes sociales era necesario para posicionar su producto, “tuve que reinventarme, cambié sabores y rellenos, empecé a utilizar un poco más de chocolate y productos tradicionales”. Al principio rechazaba la idea porque no quería vender un producto que se pudiera encontrar en cualquier otra pastelería, pero gracias a eso ahora todas sus recetas tienen un valor agregado por el equilibrio en los sabores y un estilo marcado por el queso crema en el relleno y cobertura; y por supuesto, por su producto estrella: los alfajores.

Aunque su experiencia profesional no estuvo enfocada en la pastelería, estaba seguro de que la clave era combinar los ingredientes ideales para que hicieran un conjunto perfecto, “mis amigos me dieron ideas de cómo vender los productos y el primer gremio que me acogió fue el de los odontólogos, el ‘voz a voz’ fue mi mejor aliado”.

Tres años de errores y contingencias le han ensañado la clave para mejorar la calidad de sus productos, ha logrado un concepto con el que conquista el paladar de los santandereanos. Las tortas red velvet, de chocolate, de semillas de amapola y de vainilla son ahora su fuerte, pero a futuro su apuesta es por sabores de almendra, coco, guanábana y sabores más complejos “igual de sutiles, pero que marquen la diferencia y dejen un recuerdo agradable en la memoria de los santandereanos”.

Si desea conocer los productos puede hacerlo a través de redes sociales: @dulcealfajores, y para conocer el secreto de la pastelería Edgard Roccha recibirá sus pedidos en la línea de whatsapp: 3167257673 desde las 8:00 a. m. a las 7:00 p. m. Las opciones van desde tortas personales hasta recetas exclusivas para acompañar grandes fiestas.