Emma Floristería

En 2017, Lizeth Paola Reyes Mayorga, comunicadora Social y periodista, especialista en Gerencia de la Comunicación Organizacional, tomó la decisión de emprender. Su idea de negocio arrancó un Día de las Madres, con 100 mil pesos que le prestó su mamá, y con una venta de ocho arreglos florales.

“Al principio me encargaba de todo. Buscaba a los clientes, estaba en las redes sociales y en WhatsApp, hacía los arreglos, entregaba, e incluso varias veces me tocó irme en Metrolínea a entregar los arreglos porque no tenía como pagar una carrera de taxi y era difícil llevarlos en una moto porque eran muy grandes”, señala Lizeth.

Lizeth siempre ha sabido que tiene talento para las manualidades, las tarjetas y los regalos. Sumado a esto estaba el hecho de que le encantaba que le regalaran flores. A partir de allí fue que vio en estas habilidades y deseos, la posibilidad de crear su propia empresa.

“Quería que las personas transmitieran todas esas emociones que yo le pongo a las cosas que hago con tanta pasión”, dice. Logró consolidar una marca que ofrece cualquier tipo de detalle. “Nos especializamos en acompañar los arreglos florales con cualquier otro tipo de detalle que quieran los clientes”, anota. Detalles con flores, ramos, desayunos sorpresas acompañados de flores, decoraciones para fiestas. Pueden hacer todo realidad.

Quienes adquieren estos arreglos no solo compran calidad y exclusividad, sino que contribuyen a la reconstrucción del tejido social. “Hacen parte de una empresa que cuida el medio ambiente, que apoya las causas sociales, que contribuye con fundaciones Eso es por lo que yo trabajo día a día”, afirma Lizeth.

Ahora es gerente y directora creativa, y hace poco se sumó a su equipo Carlos Quintero, encargado de las finanzas y la parte comercial. Pero todo es apoyado por tres colaboradoras, madres cabeza de familia, quienes se dedican a la elaboración de arreglos.

Pronto espera abrir una tienda física, pero por ahora, si quiere adquirir un arreglo, puede agendarlo a través de redes sociales: @emmafloristeria o en la línea de WhatsApp: 3114924271.