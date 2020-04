Fairuz Romero Jewerly

“Llegue a Bucaramanga a estudiar mercadeo y publicidad en la Universidad industrial de Santander. Siempre he sido una persona muy creativa, a la que le han llamado la atención todas las áreas relacionadas con el diseño. Un día pasé por la conocida “zona de los hippies”, en Cabecera y me enamoré de un collar que ellos vendían, en realidad muy sencillo (era una esfera colgada de un nylon), que en ese entonces valía 10 mil pesos, (un valor alto para una estudiante), por lo que no la compré en ese momento”, cuenta Fairuz.

Casualmente, ese mismo día, acompaño a un compañero de universidad, quien ahora es su esposo, Edwing Fernando Núñez, a comprar unas cosas y pasaron por una cacharreria y, de manera inesperada, Fairuz encontró uno de los materiales: “Ahí estaba, ¡era la esfera! La misma de colores que había visto colgando en el nylon, con un valor de 200 pesos. Obvio, la compré y ahí nació todo”, explica Fairuz.

La mamá de Edwing le enseñó a adecuarle los ganchos y empecé a usarla. Sus compañeras de universidad le pedían que hiciera este diseño para ellas y Fairuz accedía para regalarlas.

“Luego empecé a comprar mejores materiales y ahí mismo preguntaba cómo poner cada gancho, cada terminal, cada piedra... Mis papás me apoyaron con capital y empecé a producir para venderlos en la universidad”, narra Fairuz.

Se graduó como publicista y decidió irse a Valledupar para abrir su propia tienda. Luego de cuatro años llegó un momento donde no sólo quería hacer bisuteria y armar, sino que Fairuz tenía muchas ideas y diseños en su cabeza que quería materializar.

“Decidí entonces volver a Bucaramanga para estudiar armado de piezas de joyería en el Sena, (donde no fue fácil ingresar y a la cual agradezco mucho la enseñanza). Compré la mesa de joyería y aprendí a fundir, soldar, enchapar, etc., gracias a lo que hoy puedo sacar piezas exclusivas y así ampliar el mercado”, explica.

En el 2017 se casó la hermana de Fairuz y el día de la prueba de maquillaje, la estilista le pidió que le hiciera la tiara de novia. Sin saber cómo hacerla Fairuz se atrevió. Allí nació la línea de novias, la cual ha tenido una gran acogida y la cual les demanda un 60% de la producción actualmente.

Actualmente, Fairuz Romero Jewerly cuenta con personal externo que apoya en la producción. Uno de ellos es su docente del Sena. La producción de la marca se extiende a Mompox. Entre tanto, Fairluz se encarga personalmente de la línea de novia con diseños personalizados y diversas técnicas de ensamblaje.

El esposo de Fairuz, Edwind, se encarga de la administración, durante la cual ha abierto varios canales de pago para facilitarles a sus clientes sus transacciones, así como los envíos nacionales e internacionales.

Los productos que ofrece Fairuz Romero Jewerly son piezas y diseño exclusivos. Se pueden encontrar desde “Earcuffs” (orejeras, las cuales han sido un producto estrella en los últimos meses y que siguen siendo tendencia para este año, también para novias) hasta aretes, pulseras, collares, ya sea en filigrana en plata o enchapadas en oro, piezas en bronce también enchapadas, utilizamos los mejores materiales, como perlas naturales, cristales, swarovski, etc.

Y por supuesto las tiaras o tocados para novias, pajecita, bautizos, quinceañeras, las cuales son entregadas a la clienta con una asesoría personalizada: “las clientes me envías fotos de sus vestidos o peinados y basándonos en eso les hacemos propuestas para que ellas tengan la tranquilidad de saber que lo que compraron es lo que les llegará a sus manos”, explica Fairuz.

Su meta a mediano plazo es seguir dando a conocer la marca, asistir a algunos eventos con los que ya han tenido contacto para estar más cercanos a las clientes, capacitar y contratar algunas personas idóneas para este tipo de trabajo, del que Fairluz asegura que aunque lo parezca, no es tan fácil, ya que se necesita más que elaborar, dedicar tiempo y sentir cada detalle para que se note en todas las piezas, y por supuesto, crear la página web.

A mediano plazo están evaluando la posibilidad de abrir la tienda física nuevamente.

Para conocer más de los bellos productos de Fairuz Romero Jewerly se puede buscar sus redes sociales. En Instagram y Facebook se encuentran como: Fairuz Romero Jewerly y en WhatsApp: 3103655559.