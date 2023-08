Full Life Nutrition, alimentación para tu bienestar

Con dos años de apertura, este punto de bienestar busca suplir las necesidades que hay en el mercado. “Yo siempre luché con el tema del sobrepeso y la obesidad, tenía muy malos hábitos, no sabía cómo comer, no tenía una vida saludable, hasta que entendí que todo empezaba con la forma como yo me alimentaba”, afirma Diana Mantilla, administradora de Full Life Nutrition.

Luego de tener que cerrar por la pandemia, la emprendedora aprendió a trabajar por redes sociales, todo lo que tiene que ver con la publicidad en Instagram, Facebook y Whatsapp. “Después de aperturar nuevamente, aprendimos a poner nuestros puntos de operación para que más personas los pudieran conocer”, dice.

Full Life Nutrition le brinda a las personas comida saludable, bien sea para su desayuno, media mañana, su media tarde o su cena. “La idea es poderle apoyar a la comunidad con comida rica, saludable, balanceada, que le aporte nutrientes a su cuerpo y que sea de fácil acceso”, cuenta Diana.

Junto con su esposo, Javier Espinoza, trabajan por cuidar la salud de los bumangueses. Si está interesado en cuidar de su salud y alimentarse de una manera consciente, el punto de nutrición de Full Life Nutrition está ubicado en la calle 37 Nº 26-45, local 5, o puede pedir su batido, waffles o torta a domicilio al 318 6995492.