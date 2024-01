En medio de la pandemia, Valentina Rivero, una joven emprendedora, encontró la oportunidad de transformar su pasión en un negocio próspero. Con una visión clara y el deseo de expandir su alcance, Valentina dio vida a Grazie, un emprendimiento que comenzó con la venta de pulseras tejidas y hoy abarca una variedad de joyería artesanal.

Valentina, quien ya había experimentado vendiendo manillas tejidas en su universidad, se vio inspirada durante la pandemia a establecer un emprendimiento más formal a través de las redes sociales. “Quería tener un emprendimiento establecido por redes que me permitiera darme a conocer con muchas más personas”, comenta Valentina. Fue así como nacieron las primeras pulseras con mensajes inspiradores para su feed de Instagram, acompañadas de un logo y el nombre “Grazie”, elegido cuidadosamente para que sus clientes siempre reciban un mensaje de gratitud.

El camino de Valentina no se detuvo en las pulseras. Se aventuró en el aprendizaje autodidacta sobre nuevos materiales y técnicas como cuarzos, alambrismo, y distintos tejidos. “Siempre me he enfocado en el mensaje o significado de lo que representa cada pieza, porque creo firmemente que todo lo que utilizamos nos representa como seres únicos”, explica Valentina.