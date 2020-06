Maja Mora y su hijo, Vicente Moreno, llegaron a Bucaramanga tan solo hace un año procedentes de Venezuela y en busca de un mejor porvenir.

Por supuesto, junto con sus ganas de salir adelante, trajeron su emprendimiento, que nació en su país natal hace tres años.

Maja es experta en el diseño de accesorios, y más específicamente, en el arte del alambrismo.

“Comencé a elaborarlos para mi uso, y de hay surge mi gusto y habilidad para el diseño, ya luego me fui instruyendo e indagando más en el arte del alambrismo que es en lo que me enfoco, y ahora es mi pasión, me encanta”, cuenta Maja.

Maja ofrece accesorios de excelente calidad y, por lo general, piezas únicas, ya los modelos que realizan se repiten muy pocas veces: los aretes son su especialidad, pero también ofrecen collares, anillos y pulseras de la mejor calidad.

Sus metas están enfocadas al crecimiento personal y a enseñar a las mujeres que es posible el emprendimiento de joyas como fuente sostenible de ingresos.

Maja también dicta talleres y comercializa toda la materia prima para la elaboración.

Para conocer más de todo lo que ofrece Maja Joyería Fina Artesanal se puede buscar en Instagram: @majaexclusiva y en WhatsApp: 302 396 3547.