Tímidamente y a sus 11 años, María Camila Rodríguez Ruiz vendía brownies en su conjunto. Años después, con más experiencia, decidió emprender.

Manos de Azúcar nació oficialmente en 2013, pero la idea de negocio y el gusto por la cocina empezó en 2004, cuando María Camila, ahora administradora en negocios internacionales, improvisaba recetas con sus hermanas menores en la cocina de sus abuelos. “Empecé haciendo brownies con una receta muy tradicional y los vendía en el conjunto residencial de mis abuelos. Así me di a conocer y mis vecinos y familiares se convirtieron en clientes, fue ahí cuando empecé a soñar con crear otros productos. Esto me apasionaba y me gustaba la idea de expresar mi creatividad”, señala.

Lo que inició como una alternativa para ofrecer a los santandereanos un toque particular a sus fechas especiales, hoy es en las familias el detalle infaltable. Dentro de la carta tiene disponibles cinco sabores, y otras creaciones como las tortas de oreo, de chocolates ‘Ferrero’ y Kinder; en repostería la oferta incluye mousse de limón, postres de oreo, milo, red velvet, galleta, Nutella y mini chips, tres leches, amapola y brownie con sabor a milo. Su apuesta por las tortas hechas con creatividad, color y sabor la han llevado a conquistar a sus clientes y los más de 13 mil seguidores que ya suma en Instagram: @manosdeazucar.

Los clientes que reciben un producto de Manos de Azúcar se encuentran con “pastelería de alto nivel, diseños originales, mezcla de sabores y cremas que nacen de recetas propias, diversidad de bizcochuelos y muchos ‘toppings’”, destaca.

Aunque no ha sido una tarea fácil, siempre ha tenido el apoyo incondicional de su familia y su equipo de producción: Luisa F. y Ana Sofía, sus hermanas.

“La publicidad clave ha sido la de mi familia en sus redes sociales, y el ‘voz a voz’ de las personas que conocen mis productos”; así ha llegado a mantener los hornos encendidos y, aunque las circunstancias también la obligaron a replantear la forma de hacer las cosas, los santandereanos pueden recibir los productos con seguridad, dado que “van empacados en doble bolsa de papel, para así cuidar el medio ambiente y cumplir con las normas de bioseguridad”.

Si desea conocer más de los productos, acompañar alguna fecha especial o llenar de sabores sus días, puede hacer sus pedidos al WhatsApp 301 5933083.