“Se me ocurrieron fresas con chocolate y desayunos, recién había comenzado mi carrera de gastronomía y se me ocurrió: ¿por qué mejor no le doy algo que ella sienta que es mío y que va tan lleno de amor como el que siento por ella? Así que creé mi primer desayuno y mis primeras fresas”, cuenta Juan Sebastián.

¡Y fue una idea genial!

Ambos quedaron tan contentos con el detalle, Paula Andrea Vargas al recibirlo y Juan Sebastián al diseñarlo y crearlo, que los dos se encomendaron a la tarea de investigar más sobre el arte de las fresas con chocolate y los desayunos.