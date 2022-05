Hace 14 años, Maribel Ochoa, diseñadora de modas y tecnóloga en comercio internacional, decidió materializar su deseo de crear su propia empresa. “Ese fue el ejemplo que recibí de mi familia. Mi pasión por la moda me llevó a desarrollar este proyecto”, comenta.

Los complementos como los bolsos, zapatos, y por supuesto las joyas, han sido el vehículo para dar rienda suelta a su creatividad.

“Empecé comprando y vendiendo joyas y accesorios, pero con el tiempo me di cuenta de que muchas cosas de las que me pedían mis clientas no las conseguía en el mercado, fue entonces cuando decidí empezar a diseñar”. Ahí, en 2009, nació Oli. Quería inspirar a sus clientas, a mujeres reales. A través de sus joyas logró darles la posibilidad de realzar su belleza, y llevar un complemento perfecto en su espacio laboral y su vida social.

En los santanderes, tiene cuatro puntos de distribución, pero sus joyas también llegan a todo el país. En Cúcuta está ubicada la tienda oficial, y en Bucaramanga hay tres puntos de distribución: Margarita Di Marco, Stazione Di Marco y Colectivo de Diseño Casa Quinta.

En cada una de las tiendas hay anillos, aretes, ‘earcuffs’, pulseras, collares y diademas. Joyas hechas por mujeres artesanas. “Con nuestra marca solo pueden encontrar un mundo creado para mujeres que quieren verse y sentirse cada día más hermosas sin dejar a un lado su propia esencia”.

Su madre, sus hermanas, su esposo y hasta su hija han hecho parte de su recorrido como mujer empresaria durante estos años. “Ellos son un gran soporte. Han hecho que esta pequeña empresa vaya creciendo y desarrollando joyas que complementan los outfits de tantas mujeres en nuestro país”.

Por ahora, Maribel seguirá creciendo en puntos de distribución y avanzando en las exportaciones. “La idea es tener una gran variedad y poder satisfacer plenamente la necesidad de muchas mujeres”.

Si desea adquirir algunas de las joyas puede ingresar a la página web: oli.com.co, conocer más a través de redes sociales: @olijewelry.co, en la línea de WhatsApp 3204492718, o visitando las tiendas físicas.