“Empezaron a llegar ideas a mi cabeza y me conecté muchísimo con el mundo del calzado, así es que para el 14 de febrero de 2019 inicié con mi actividad principal actual que es la fabricación de calzado diseñado por Only for you”, cuenta Justy.

En septiembre de 2018 y con Only For You convertido en un todo un éxito, decidió renunciar a su trabajo para dedicarse de lleno a su emprendimiento.

Only for you ofrece alpargatas y blusas con diseño para hacer el “combo perfecto”. Adicionalmente, cuentan con algunos productos personalizados como termos y mugs, y apoyan el arte hecho a mano manejando un inventario pequeño de mochilas Wayuu y bisutería indígena.

“Hemos ido aprendiendo poco a poco en el proceso y estamos felices de entregar un producto de excelente calidad, cargado de diseño, magia y color”, explica la emprendedora, quien trabaja con un grupo de cuatro que son quienes la apoyan en el área de producción.

Dentro de las metas de Justy para Only for you están “aumentar la capacidad de producción, tener líneas de calzado nuevas sin perder nuestra esencia que es la sublimación, exportar nuestro producto como marca colombiana y ser reconocidos por la calidad y el amor con el que trabajamos”, dice.

Para encontrar los productos de Only for you se puede buscar en Facebook: Only For You Colombia e Instagram: @onlyforyoucolombia.