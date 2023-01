Lina Peña y Carlos Andrés Mantilla son los creadores de Palosanto. Además de emprendedores y socios, son esposos. Y quienes dieron vida a una carpintería con un concepto innovador. Llevar el arte de la ebanistería al alcance de todos, y lo mejor, con madera de bosques reforestados.

“Nuestra empresa nace por un gusto de Carlos por la madera. Él estaba estudiando artes plásticas en Bogotá y veía la versatilidad y nobleza del material. Por azares de la vida entró a trabajar en varias carpinterías que le ayudan a descubrir y adquirir conocimientos. Después de vivir alrededor de nueve años en Bogotá nos mudamos a Bucaramanga en 2016 por trabajo y estando allí quedamos desempleados”, explica Lina.

En medio de la adversidad estos emprendedores vieron la posibilidad de materializar su sueño de fabricar accesorios en madera. “Fue así como en una habitación de 3x3 y en medio de una crisis económica muy fuerte, nació Palosanto”, agrega Lina.

Sin capital, pero con mucho ingenio y ganas de cumplir sus sueños, Lina y Carlos decidieron complementar sus talentos, y usar las redes sociales, para tener una carpintería ‘online’.

“Siempre me he enfocado en la fotografía, y desde que las compras online llegaron a las redes sociales me enfoqué en entenderlas”, señala.

Iniciaron con un llavero con soporte para el celular. Hoy ya fabrican camas, sillas, mesas de centro, comedores, sofás, mesas auxiliares, organizadores. Y además tienen una línea de decoración que incluye, cuadros, tapices, lámparas, soportes para plantas. “Ofrecemos servicio de renders (imagen 3D) y fabricamos todo lo relacionado con acabados arquitectónicos, puertas, cocinas, closets, muebles especiales.

Gracias a que lograron consolidar su empresa, ahora ya piensan en “tener nuestro primer showroom y empezar a exportar a Estados Unidos”. Todo esto de la mano de sus cinco colaboradores.

Así que quienes deseen dar un cambio a su hogar e impregnarlo con diseño y calidad, la página web palosanto.com.co está disponible siempre. Además, pueden encontrar asesoría personalizada a través de redes sociales: @palosantowwd y en Whatsapp: 3204267451.