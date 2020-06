Como una alternativa natural y consciente para el cuidado de la piel, especialmente las más delicadas y sensibles, nació Purezza en 2019. Esta empresa santandereana quiere ayudar a las personas a tener una vida más saludable, alejados de los químicos agresivos para la piel.

“Soy ingeniera química y veía en el mercado que los productos para el cuidado de la piel en vez de cuidarla le hacían mucho daño con tantos químicos tóxicos para nosotros y el planeta. Además, siempre he tenido una piel muy sensible y era muy difícil encontrar productos que no me irritaran. Por eso decidí empezar a experimentar y varios años después nació Purezza”, cuenta Cindy Vanegas, emprendedora santandereana.

Sus productos, entre los que se destacan jabones, aceites y exfoliantes, son libres de crueldad animal y no tienen ingredientes como sulfatos, parabenos, fragancias sintéticas, colorantes, derivados petroquímicos, triclosán o cualquier otro ingrediente que se haya demostrado que puede afectar la salud o dañar el planeta. “Purezza cuenta con el respaldo de dermatólogos y pediatras de la región que confían en nuestros productos para el tratamiento de sus pacientes”, explica Vanegas.

“Gracias al apoyo de dermatólogos y pediatras de la región pudimos ganar la confianza para que las personas se animaran a probarlo. Ahora planeamos sacar nuevos productos para poder complementar la rutina del cuidado de la piel y pronto poder abrir un centro de experiencia de Purezza”, dice la empresaria.

Para adquirir los productos de Purezza, ideales para pieles sensibles, pueden ingresar a su página web: www.purezzanatural.com o contactarlos por redes sociales, @purezza_naturalcare en Instagram y Purezza Natural Care en Facebook y Youtube, en este último encontrarán videos con consejos naturales para el cuidado de la piel.