Yenny Sabrina Rosendo ha recorrido un camino lleno de adversidades, superaciones y, sobre todo, perseverancia. A sus 26 años, esta migrante, que llegó a Colombia en 2019, ha logrado hacer de un simple detalle un negocio próspero.

Todo comenzó en 2020, cuando junto a sus hermanas diseñaron un desayuno sorpresa para el cumpleaños de su madre. Un evento que despertó en Yenny la semilla del emprendimiento. Pero no fue hasta el año siguiente, mientras trabajaba como cajera en una panadería, que decidió fundar Sabrinas Detalles.

“Al principio no fue fácil, pero siempre tuve el apoyo de mi pareja, padres y hermanas. Sin duda siempre lo he tenido, siempre me apoyan en fechas festivas. Así, poco a poco he ido llegando a clientes y mis conocidos también me apoyan mucho con la compra de algún detalle. Ciertamente seguimos creciendo, peor aún nos queda mucho camino por recorrer, por eso trabajo con mucho amor para que mis clientes siempre queden satisfechos”, señala Yenny.

El catálogo de Sabrinas Detalles es variado: desde desayunos sorpresa y anchetas, hasta mariposas en foamy para decoración y rosas eternas elaboradas en cinta de tela. Y no sólo eso, el negocio se distingue por la personalización y adaptación a los gustos y presupuestos de sus clientes, siempre ofreciendo productos de calidad, innovadores y hechos con amor.

Yenny ha contado con herramientas indispensables para crecer y seguir adelante con su sueño. Pero su visión a futuro es clara: abrir una tienda física, ofrecer cursos y generar empleo en su comunidad.

Por ahora opera como tienda virtual, Sabrinas Detalles acepta pedidos a través de WhatsApp: 3185538226 o Instagram: @sabrinasdetalles, de lunes a sábados, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. Además, garantiza entrega inmediata en algunos productos.

El emprendimiento de Yenny es testimonio de que con esfuerzo, pasión y apoyo, los sueños se pueden hacer realidad. Y como ella misma dice, “en cada entrega ustedes son los protagonistas”.