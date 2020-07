En noviembre de 2019, Pablo Andrés Martínez Díaz y Luis Carlos Cabarcas Arrieta decidieron imponer su propio estilo en las prendas tradicionales.

“La idea nació de mi mamá, ella fue quien me motivó a emprender, pues desde pequeño he pintado gracias a lo que he aprendido en una academia de formación. Ella me propuse que hiciera algo diferente para las personas y de ahí nació la idea de pintar prendas a mano”, señala Pablo.

La creatividad y el estilo único caracterizan a estos jóvenes con sello santandereano, que convierten una prenda convencional en el secreto de cada ‘outfit’. Pablo es quien pinta las prendas con diferentes estilos, en su mayoría personalizados. Luis Carlos se encarga del manejo de redes sociales, donde funciona el negocio.

“Queríamos tener el completo control de la calidad de los productos, y la única forma de hacerlo era fabricándolos desde cero. Muchas veces los clientes nos dan las prendas que quieren personalizar y nosotros nos encargamos de plasmar ss ideas o lo que desean”, agrega. Los diseños, además de transmitir la idea de que “podemos llevar arte y color a todas partes”, están cargados de valor emocional. Hay desde imágenes inmortalizadas de mascotas, hasta caricaturas y símbolos que cuentan historias.

Si desea conocer más de este emprendimiento local, o plasmar su estilo en una prenda de vestir, puede obtener más información en redes sociales: @sauco_arte o al whatsApp 3174425643.