Schatz Joyería

Este proyecto nació en marzo del 2019, como un accidente que se convirtió en oportunidad. “Cuando se me dañaron algunas de mis joyas, comencé a repararlas y hacerles algunos cambios. Como habitualmente revisaba las páginas de joyería y diferentes accesorios, nació la idea de hacer algunas a mi gusto”, señala Catalina Marentes.

En el proceso de emprender, Catalina, ingeniera mecatrónica, tomó fuerza gracias a que desde pequeña siempre ha estado involucrada en el ejercicio de las ventas, además del apoyo que recibió por parte de una compañera de la universidad, quien decidió sumarse al proyecto.

“Me decidí por la joyería porque no veía un estilo que me gustara totalmente. Unas marcas que conocí en Bogotá fueron una inspiración, manejaban un concepto que siempre me gustó, la delicadeza, los detalles, el minimalismo, y esas son características que ahora reflejo en Schatz”.

Cadenas, collares en cuarzos y piedras semi preciosas, joyas tejidas en cristales de vidrio como aretes, anillos, gargantillas, colgantes para gafas personalizados, tobilleras y brazaletes, prendedores y llaveros tejidos son los productos que podrán encontrar los clientes.

Schatz, como lo define Catalina, es calidad. A través de cada accesorio logra transmitir elegancia, feminidad, delicadeza. El proceso, arduo y detallado, concluye en un accesorio que evidencia todo el trabajo, desde la joya hasta el empaque.

Con la calidad como garantía de su trabajo espera posicionar su marca. “Me encantaría que más santandereanos apoyaran y conocieran Schatz. Pueden obtener calidad y accesorios únicos, y siempre recibirán una excelente atención. Podrán ver la diferencia de comprar un artículo realizado con mucho amor y dedicación y uno producido en masa”, agrega.

Quienes se identifiquen con las historias de Schatz pueden acceder a los productos fácilmente. Toda la información la encontrarán en redes sociales: @schatz_bga o en la línea de WhatsApp: 3166292785.