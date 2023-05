En febrero de 2022, Lyda Peña Landazábal, ingeniera civil de profesión, le dio a su creatividad y sus pasiones el poder de llevar el rumbo de su vida.

“A mi carrera le agradezco muchas cosas, ejerzo mi profesión y me ha permitido crecer empresarial y económicamente, pero con toda la convicción, pues mi pasión es la moda”. Fue así como tomó la determinación de convertir su sueño en una marca de ropa auténtica y atemporal. Con textiles de alta calidad, bordados, accesorios y joyas ofrece a sus clientes la posibilidad de llevar todos los días un ‘outfit’ exclusivo.

“El primer llamado a conquistar mi sueño lo sentí con la muerte de mi mami en marzo del 2018. Una situación de esas te hace reflexionar muchas cosas, entre esas que la vida se va volando y tenemos que hacer lo que nos dé felicidad”.

Lyda es la mente creativa, pero la motivación viene de su hija de ocho años, quien al expresarle que quería ropa de ‘rockstar’ la inspiró para crear el concepto de Selva.

Su marca traduce sofisticación, poder, belleza, seguridad. Lyda pretende recordarles a sus clientes que las mujeres somos fuerza, magia y creatividad.

“Quise reunir las características que más me sorprenden de mi hija. Y es que la selva es belleza, aventura, magia, misterio y poder, y todo esto es mi María Belén, quien es mi maestra, una niña segura e independiente, quien me motiva, me alienta y me recuerda todo lo que podemos lograr”.

Esta empresa familiar pretende posicionarse apostándole a la innovación, calidad y exclusividad. Busca convertirse en un proyecto económico sostenible, una marca nueva que ofrezca prendas femeninas que se adaptan perfectamente a cualquier edad. Hay prendas desde la talla 6 hasta la 16 y ropa para mujer desde la talla XS hasta la XL. “Para que todas podamos lucir modernas, sentirnos cómodas y lucir espectaculares”.

Lyda trabaja con todo un equipo de mujeres con las que espera crecer y llegar a vender en diferentes tiendas del país.

Quienes deseen adquirir alguno de sus diseños, pueden hacerlo a través de redes sociales: @selva_otd y en la línea de WhatsApp: 3160275755.