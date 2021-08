El taller de carpintería es algo que Alexandra Franco Quintero y Julián Landínez tenían en sus planes desde hace tiempo, pero en particular para él revestía una emoción especial.

“Desde niño me gustaba todo lo relacionado con la construcción. Como a muchos, la pandemia me empujó a hacer realidad ese proyecto, y así inicié The Madera en octubre del 2020 en un local donde apenas cabían unas cuantas herramientas”, cuenta Julián.

Sin embargo, con el tiempo fue encontrando su espacio y dando lugar a muchos proyectos llenos de creatividad en compañía de Alexandra.

The Madera ofrece la creación de artículos funcionales y decorativos en madera como muebles, relojes, nocheros, repisas, joyeros.

Además, próximamente The Madera tendrá la producción de cuadros pirograbados en madera, ya sea retratos o imágenes que escoja el cliente.

Entre las metas que Julián y Alexandra tienen con The Madera está “hacer crecer nuestro negocio mientras ofrecemos a los santandereanos productos de calidad e innovadores que sean personalizados de acuerdo a sus necesidades”, cuentan.

Así mismo, tanto Alexandra como Julián se están capacitando para brindar productos de mayor calidad que combinen estética y funcionalmente y así convertir a The Madera en uno de los negocios que hacen parte del crecimiento de la región.

Si ama la madera, tiene un espacio para decorar y además adoraría que tuviera una gran funcionalidad, el equipo de The Madera es su opción ideal.

Para conocer las creaciones de The Madera puede buscar en Instagram: @the.madera; Facebook: @themaderacarpinteria y WhatsApp: 316 555 0300.