“Yo ya trabajaba y era independiente en la mayoría de mis gastos, pero cuando me gradué miré varias oportunidades laborales en lo que yo había estudiado, sin embargo, fue muy complicado porque las empresas buscan una persona de tiempo completo y yo no podía porque estoy estudiando una segunda carrera”, afirma Linda.

Esta joven, que cuenta con el apoyo económico de sus papás, se vio retada a tener su propio dinero e inició vendiendo dulces en la universidad. “Empecé hace menos de un mes a vender los accesorios, estamos organizando todo lo relacionado con la página, los contenidos y pues la idea es que sea una entrada muy grande para mí”, cuenta la joven emprendedora, quien habló con sus papás para tener algo propio.

Pensó en varias tiendas online, “no sabía qué hacer y pues mis papás como siempre me guiaron, fueron los que me ayudaron a decidirme por los accesorios”, dice. Tras episodios de frustración, Zircon Accesorios nace como un alivio ante la incertidumbre de esta profesional, “para mí era muy duro volver a depender económicamente de mis papás, yo me sentía muy estresada porque no sabía de qué manera hacer, porque no encontraba trabajo”.

En Zircon Accesorios puede encontrar conjuntos de cadena con aretes, topitos para perforaciones o piercings, ear coff y manillas en cover gold y perlas. “Tenemos accesorios con pepitas de colores con un estilo más fresco para todos los gustos. Con el tiempo quiero manejar anillos y tobilleras”, asegura Linda Katherine.