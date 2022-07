$!Diana Tabares y el arte de moldear un emprendimiento

Me parece que lo más difícil de empezar es hacerse conocer, y más cuando no se tienen recursos económicos ni físicos. Cuando uno está empezando, la escasez de recursos se vuelve como un gran desafío. Lo más difícil cuando uno empieza a crecer es que muchas veces pasan cosas y uno no se va dando cuenta, por eso lo más difícil de crecer es tener el tiempo para organizar las cosas de la manera adecuada, no improvisando.

¿Cómo se ha reactivado pospandemia el sector gastronómico en términos de emprendimiento?

El sector grastronómico pospandemia ha vivido retos muy importantes, uno de ellos ha sido el tema de la inflación y toda su materia prima, lo cual ha representado muchos cambios en los precios. Además, se han emprendido muchos negocios, porque el negocio gastronómico siempre es una muy buena oportunidad para la gente cuando quiere emprender, pero, a la vez, la pospandemia conllevó al cierre de muchos negocios que no se pudieron recuperar de los huecos que se generaron durante esta falta de ventas.

¿Cuáles son los tres ingredientes que describen el éxito de Moufflet?

Los tres ingredientes más importantes como empresa son: La variedad, nos encanta trabajar no en uno, dos, tres, cinco sabores, sino que tenemos más de 25 sabores siempre disponibles. Otro es la calidad, manejamos ingredientes de muy alta calidad, nos encanta trabajar con muy buena materia prima; y, el tercero, la presentación, nos encanta trabajar en el diseño y presentación usando nuevas tendencias, tanto en nuestras tortas personalizadas como de vitrinas.

¿Por qué se emprende mucho en nuestro medio, pero pocos proyectos se mantienen?

Yo siempre he pensado que ideas para generar negocios hay millones. Muchas personas logran hacer el primer paso del emprendimiento, pero muy pocas van pasando los años; cada año hay un montón de cierre de empresas.

Yo creo que esto sucede porque, indudablemente, no es fácil, emprender tiene muchos retos y en la gastronomía considero que uno de los grandes problemas es que las personas no saben costear, no saben conocer bien los costos de su producto, y si saben sacarlo en la materia prima, muchas veces no saben hacerlo en el tiempo, en la mano de obra de los costos fijos de un establecimiento. Ese tipo de inversiones, de costos fijos, les va ganando la lucha del emprendimiento, así como no tener una buena planificación.

¿Cuál es el consejo de oro para quienes están emprendiendo?

El consejo que le podría dar a quienes planean emprender es conocer muy bien la empresa hacia adentro. Ni verlo todo perfecto ni verlo todo negativo, conocernos muy bien como empresa, también nuestras debilidades y fortalezas para que tengamos muy claro hacia dónde tenemos qué trabajar y qué tenemos que mantener.

¿Qué proyectos vienen para Moufflet?

Vamos a lanzar la línea de brunch, ese es nuestro nuevo proyecto. Estamos trabajando en todos los grupos focales, validando la materia prima que vamos a usar y queremos hacer un proyecto muy juicioso con nuestro brunch. Vamos a innovar mucho el producto 100% del día para el momento de los desayunos y esos momentos especiales; queremos generar un momento y un lugar súper adecuado para la gente, para que pase sus momentos especiales y un menú muy inclusivo para que tenga muy buena variedad, muy buena calidad, como siempre son los productos Moufflet, pero con productos que le gusten a todos los santandereanos.

Reconocimientos y formación

* Cuchara de Palo 2019.

* Premio La Barra: Mejor Propuesta de Pastelería de los Santanderes 2020.

* Premio La Barra: Mejor Pastelería de Colombia 2021.

* Reconocimiento Colombia College a propuesta de Pastelero de Santander.

* Premio: Reconocimiento a la Vanguardia – categoría Emprendimiento 2022.

* Presidenta de Acodres Santander: Un año y medio.

* Estudios: Administradora de empresas y Administradora turística y hotelera.