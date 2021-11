ABBA, uno de los grupos de pop más exitosos de todos los tiempos, estrenó su nuevo álbum de estudio titulado ‘Voyage’, su primer disco en casi 40 años.

El álbum, que ya se encuentra disponible, se presentará en un nuevo y revolucionario concierto en el que Agnetha, Björn, Benny y Anni-Frid actuarán digitalmente con una banda de 10 músicos en directo, en el ‘ABBA Arena’ construida en el Parque Olímpico Queen Elizabeth de Londres, y su inauguración será a partir del 27 de mayo de 2022.

Las versiones digitales de ABBA han sido creadas tras semanas y meses de técnicas de captura de movimiento e interpretación con los cuatro miembros de la banda y un equipo de 850 personas de Industrial Light & Magic, la empresa fundada por George Lucas, en lo que supone la primera incursión de la compañía en la música.

Tras el anuncio del nuevo álbum, ABBA batió récord en el pedido anticipado más rápido de todos los tiempos en el Reino Unido en sólo tres días, con más de 80.000 copias. El concierto vendió más de 250.000 entradas en los tres primeros días de su puesta a la venta.

La banda comentó en su momento: “Hacía tiempo que no hacíamos música juntos. Casi 40 años, en realidad. Nos tomamos un descanso en la primavera de 1982 y ahora hemos decidido que es hora de terminar. Dicen que es una eternidad esperar más de 40 años entre álbumes, así que hemos grabado una continuación de ‘The Visitors’. A decir verdad, la principal inspiración para volver a grabar viene de nuestra participación en la creación del concierto más extraño y espectacular que se pueda soñar. Vamos a poder sentarnos entre el público y ver a nuestros yo digitales, interpretar nuestras canciones en un escenario construido a medida en Londres, suena raro y maravilloso”.

Voyage será el primer álbum de estudio de ABBA desde ‘The Visitors’, que se publicó el 30 de noviembre de 1981, alcanzando el número 1 en el Reino Unido, Suecia y otros cinco países.

El álbum fue uno de los primeros de la historia en ser prensado en formato CD. Ahora, ‘Voyage’ también llega casi cinco décadas después del primer álbum de la banda, el ‘Ring Ring’, publicado en 1973.

Como todos los álbumes de estudio anteriores de ABBA, ‘Voyage’ fue escrito y producido por Benny Andersson y Björn Ulvaeus, y sus arreglos y letras se complementaron con las inconfundibles y eternas voces de Agnetha Fältskog y Anni-Frid Lyngstad. Gran parte de la programación y la mezcla corrió a cargo de Benny, y en el álbum también participó la Stockholm Concert Orchestra.

Los cuatro miembros de ABBA volvieron al estudio de Benny, Riksmixningsverket, en Estocolmo, durante cuatro años para grabar las diez canciones del álbum. Entre ellas están ‘I Still Have Faith In You’ y ‘Don’t Shut Me Down’, que fueron las dos primeras canciones que se grabaron en estas nuevas sesiones.

Sobre el lanzamiento del álbum, Benny Andersson asegura que “sabíamos que si había un espectáculo, necesitaríamos un par de canciones nuevas para acompañarlo. Cuando entramos en el estudio después de 39 años fue como si no hubiera pasado el tiempo, nos lo pasamos muy bien. Hablo con Frida y Agnetha y sé que están muy contentas de haber hecho esto”.

Por su parte, Anni-Frid Lyngstad comentó que “aquellas primeras sesiones allá por 2018 fueron muy divertidas y cuando Benny me llamó y me preguntó si me planteaba cantar algo más, ¡me lancé! ¡¡¡Y qué canciones!!! ¡Mi respeto y amor van para estos compositores excepcionalmente talentosos y verdaderamente geniales! Fue una gran alegría volver a trabajar con el grupo. Estoy muy contenta con lo que hemos hecho, y espero que nuestros fans sientan lo mismo”.