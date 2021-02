Actriz de Hollywood acusa a Marilyn Manson de abuso

La actriz Evan Rachel Wood, estrella de la serie Westworld de HBO, denunció que fue víctima de abuso cuando era pareja del cantante Marilyn Manson. La actriz de 33 años compartió un mensaje en Instagram donde dice que comenzó a manipularla desde que era una adolescente y “abusó horriblemente” de ella durante años. “Me lavaron el cerebro y me manipularon”, escribió Wood, asegurando que ya no tenía miedo de revelar la identidad de su “abusador”. “Ya no puedo vivir con miedo de represalia, de calumnia o chantaje”, expresó.

El controversial cantante de 52 años, cuyo verdadero nombre es Brian Warner, ha negado estas acusaciones en el pasado. Su representante aún no ha respondido las llamadas de PEOPLE ni ha comentado al respecto.

“Estoy aquí para exponer a este peligroso hombre y denunciar a las industrias que le han permitido esto antes de que él arruine más vidas”, añadió Wood. “Me uno a las múltiples víctimas que ya no serán silenciadas”.

La actriz de ‘Across The Universe’ también compartió las denuncias de otras mujeres como la fotógrafa Ashley Waters y la modelo Sarah McNeilly, que también alegan haber sido víctimas de Manson. Walters alega que el cantante de ‘Beautiful People’ se “puso violento” con ella y que la aisló de sus seres queridos, produciéndole “estrés postraumático”.

En el 2018, Wood compartió su testimonio ante un comité de la Cámara de Representantes en Washington D.C. para abogar por los derechos de las víctimas de abuso sexual. En aquel entonces reveló que su exnovio había amenazado con matarla y que la violó cuando él pensaba que ella estaba inconsciente. Además lo acusó de someterla a “rituales enfermizos”, amarrándole las manos y los pies y “torturándola físicamente”.

Wood dijo que estas vivencias la afectaron tanto, que tuvo que pasar tiempo internada en un hospital psiquiátrico después de intentar suicidarse.