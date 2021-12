“Ahora la medicina es

Constantes dolores de cabeza, hinchazón tras consumir cualquier tipo de comida, alergias, dermatitis atópica, la imposibilidad de perder el exceso de peso, son algunos de los problemas más comunes del ser humano, que sin saberlo, pueden tener un mismo origen: una migrobiota desbalanceada.

Se trata de uno de los descubrimientos, considerados, más revolucionarios de los últimos tiempos en temas de salud, con el accionar de los millones de microorganismos que habitan nuestro cuerpo, responsables desde nuestra buena digestión, hasta lograr mantener una memoria lúcida.

Paradójicamente, es uno de los aspectos menos tenidos en cuenta por los especialistas de salud, pero al cual se ha dedicado la doctora finlandesa radicada en España Sari Arponen, quien publicó ‘¡Es la microbiota, idiota!’, uno de los libros del año en España por sus ventas, con más de ocho ediciones, y que ahora es publicado en Colombia.

Un libro en el cual no solo explica qué es la microbiota, también cómo lograr su equilibrio, para mantener una salud óptima y una buena calidad de vida.

- ¿Cómo ha sido la recepción de este libro?

Ha sido tanto positiva y favorable entre el público en general con ocho ediciones en España, con personas que me dicen que lo han leído dos y tres veces, agradeciendo que se entienda bien pese a lo especializado. Por parte de los compañeros de la medicina los comentarios han sido muy positivos, con una recepción magnífica entre especialistas de distintas áreas de la medicina.

¿Qué es lo que más le llama la atención al lector?

Probablemente el darse cuenta de la importancia de la microbiota, porque la gente sí que sabía que la teníamos, pero no se daban cuenta de la importancia de la misma. También encontramos que hay mucha gente obsesionada con el intestino y la alimentación, pero en el libro yo cuento otras cosas, que no es lo único.

Hay que cuidarse del estrés crónico e ir a la naturaleza. La gente se pensaba que sería un libro de alimentación y de dietas, pero ese es solo un capítulo.

- Es un balance...

Al final de lo que se trata es poder tener un modelo global de autocuidados, que sería bueno que lo aplicáramos todos los profesionales. Ahora la medicina es muy farmacocentrista, si nos encontramos con una persona que se encuentra mal, la solución inmediata son las pastillas, pero usualmente no se va a la raíz del problema, lo que está fallando, qué hábitos podemos modificar, cómo tratar la causa de los problemas que presenta.

Se debe tratar al paciente con un enfoque de 360 grados, si se deben utilizar fármacos los usaremos, pero la base deben ser los hábitos saludables, que no son los que nos han vendido de manera oficial, como el comer cinco veces al día o poner los cereales en la base o quienes dicen que se puede comer de todo con moderación, lo cual hace más daño que beneficios.

¿Y el fenómeno de la información y desinformación en internet sobre temas de salud?

Soy partidaria de que los pacientes se informen para hacerse realmente responsables de su propia salud, porque una consulta no da tiempo para transmitir todos los conocimientos que debería tener una persona en esta materia.

El problema es que la gente lo tiene difícil para distinguir qué es información y qué no. Vivimos en tiempos de infointoxicación, con mucha información y en muchos casos información contradictoria, por lo que no se sabe a qué atenerse.

- Es creadora de un portal de divulgación científica...

Soy cofundadora de una plataforma con un podcasts, en la que llevamos más de 50 episodios, donde mi deseo es seguir divulgando. Yo soy fan, a mí me encanta que me lleguen pacientes informados, que incluso me reten a conocer más. A un profesional de la salud jamás le debería sentar mal tener un paciente informado, pero le podemos ayudar a encontrar las mejores fuentes de información.

Es cierto que muchos de los profesionales de la salud no están actualizados en temas como la microbiota, y es algo fundamental, porque la ciencia avanza a una velocidad vertiginosa.

- Gran cantidad de ‘métodos’ que ofrecen soluciones rápidas y sin esfuerzo...

Vivimos en una sociedad donde todo es muy rápido, donde pensar que tenemos la solución en nosotros mismos es complicado. Tan solo cuando notamos que sufrimos un quebranto de salud es que nos alertamos, sin tener en cuenta que eso no surgió de la noche a la mañana, que se ha gestado por años e incluso décadas, y pretender solucionarlo en días, es complicado.

Lo que propongo en el libro, para mantener una mejor calidad de salud, en su mayoría son gratuitas, no cuestan más de lo que ya estamos pagando, porque comer, comemos todos los días, lo importante es tomar buenas decisiones al alimentarnos. El ejercicio físico puede ser gratis, la desconexión digital, el encuentro con la naturaleza, así como las medidas contra el estrés, pero requieren esfuerzo.

Si queremos recuperar nuestra salud, debemos dedicarle esfuerzo, porque habitualmente la mejor solución no suele estar en el fondo de un frasco de pastillas.

- ¿Y la salud en medio de las restricciones de la pandemia?

Está siendo una época particularmente complicada, porque el mensaje de las autoridades sanitarias, desde mi punto de vista, ha sido muy flojo, con un confinamiento excesivo que hizo que niños pasaran meses sin salir de casa sin poder ir a un parque, cuando el ejercicio físico es fundamental en la salud. Las autoridades sanitarias se han quedado en el mensaje, porque estamos viendo cifras escandalosas de obesidad infantil, lo que generará una serie de adultos enfermos.

- ¿Dónde está la clave de una buena salud?

El ejercicio físico es la mejor medicina, pero no veo que se esté potenciando. Vemos mucho ocio, pero pasivo, frente a una pantalla, y son cosas que más temprano que tarde nos pasará factura. Una buena dosis de ejercicio con una buena alimentación, ya nos permitiría prevenir muchos problemas. Los adultos no deberíamos comer más de dos o tres veces al día. Comer constantemente, hace que nuestro organismo no funcione bien y que nuestro intestino no se limpie bien entre comidas.