Alejandra Guzmán revela que Silvia Pinal podría tener demencia senil

En diciembre de 2021, Silvia

Pinal fue ingresada de urgencia en un hospital de la Ciudad de México tras sufrir algunos problemas de presión.

Ahí, descubrieron que la actriz tenía COVID-19 y también un problema con las vías urinarias. Sin embargo, para evitar mayores riesgos fue dada de alta.

Cuando Alejandra Guzmán habló sobre el proceso de recuperación de su madre, sin querer dio a conocer lo que se había rumorada desde hace tiempo, que la también productora tiene demencia senil.

“Vamos a estar aislados 10 días en los que ella puede todavía infectar, estamos muy resguardados. La dieron de alta en el hospital porque un peligro tenerla ahí, cerca de algo más peligroso de lo que pudiera contagiarse”, explicó a los medios de comunicación.

“Entonces, fue decisión del doctor traerla a su casa, cosa que le dio mucha alegría y le va servir para su demencia, porque a veces estaba sola en el hospital”, dijo la cantante.

La polémica sobre la mencionada demencia de la protagonista de la película ‘El ángel exterminador’ surgió, desde hace un tiempo, luego de que Pinal en declaraciones públicas mostrara algunos olvidos sobre diversos temas. Ante ello, su hijo Luis Enrique Guzmán había tratado de acallar la polémica.

“Claro que no tiene Alzheimer, no tiene ningún problema de salud fuera de los problemitas que vienen de forma natural con la edad. No es una demencia senil. Mi mamá es la mujer de 90 años más sana que conozco”, mencionó el hijo de la actriz en el año 2020 a la emisión mexicana de televisión ‘Venga la alegría’ (TV Azteca).

Sin embargo, con el tiempo se ha hecho más notoria su condición. Solo el tiempo dirá si la familia desea o no abordar este asunto. Mientras tanto, Silvia Pinal permanece recuperándose en casa.