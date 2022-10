Curioso, inquieto, intuitivo, y por supuesto, creativo, así es Edwin Jaimes Soto. Y tiene de dónde serlo. Creció entre artistas en el estudio de grabación de su papá, don Fabio Jaimes, un reconocido productor musical en Bucaramanga, donde han grabado gran cantidad de talentos locales, regionales y nacionales.

A sus escasos 13 años, Edwin ya hacía bocetos para las carátulas de algunos discos, arte que con el tiempo y con la ayuda de la tecnología fue perfeccionando. Su curiosidad por las cámaras fue desde siempre. Le gustaba pasar horas junto a su padre para poderle ayudar en todo lo que necesitara con los artistas. Comenzó con la fotografía, y con gran precisión y de manera empírica, encontraba la toma perfecta.

“Mi papá necesitaba hacer fotos con los artistas y le dije que yo lo podía hacer, creía que lo podía hacer, pero no siempre lo lograba, me arriesgaba y me daba susto, pero poco a poco fui educando el ojo y perfeccionando el oficio”, recordó Edwin Jaimes.

No ha cumplido una década laborando de manera profesional, y ya ha dirigido 100 videos, ha trabajado con artistas de la talla de Alzate, Paola Jara, Ivanna, Jorge Celedón, Luisito Muñoz, Jhonny Rivera, Andy Rivera, Los Hermanos Medina, Los Dotores de la Carranga, Kari Castillo, Luis R. Conriquez, y por supuesto, su gran amigo Jessi Uribe, entre otros.

Es su trabajo con Uribe en el que lo ha puesto bajo la lupa de otros exponentes del género popular, y ha sido una gran ventana de exposición para su trabajo.

Su proyección

A principios del próximo año saldrá el que para Edwin ha sido su mejor videoclip, un tema interpretado por Yeison Jiménez junto a Jessi Uribe.

“Los videos de la música popular ya han logrado una evolución y este próximo video es una muestra de eso. Nuestra calidad y nuestra propuesta audiovisual continúa evolucionando. Creo que las cosas sencillas se van a ver mejor, pero siempre buscando la excelencia, no podemos darnos la posibilidad de ser mediocres y este mundo necesita mentes que se desborden en creatividad”, aseguró Edwin Jaimes.