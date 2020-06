Así fue que Manuel Medrano trabajó con una leyenda de la música

Los planes para este año, como a buena parte del mundo, dieron un giro de 180 grados para el cantautor colombiano Manuel Medrano por todos los efectos generados por el Covid-19.

Tan sólo días antes de iniciarse la emergencia en Colombia, tenía todo planeado para viajar a México y culminar las grabaciones de lo que será su tan esperado segundo álbum discográfico, en el cual lleva un buen tiempo trabajando.

Así, echando mano de las bondades de la tecnología, desde casa y con los recursos que ha tenido a la mano, ha grabado y construido cada una de las canciones de su nueva propuesta musical, de la cual ya ha presentado varias canciones, y este viernes lanzará un nuevo adelanto con ‘Cielo’.

Aunque todas las canciones son especiales para un artista como este joven cartagenero, ‘Cielo’ cuenta con ingredientes especiales al ser producida por Nile Rodgers, toda una leyenda del pop, reconocido por ser líder de la banda Chic y por ser el creador de clásicos como ‘Let´s Dance’ de David Bowie, ‘Like a virgin’ de Madonna y más recientemente ‘Get Lucky’ de Daft Punk. Sencillamente un compañero de fórmula de lujo para Manuel Medrano.

¿Cambió mucho la agenda de Manuel Medrano para este 2020?

Está totalmente al revés, pero a la vez muy motivados y conectados con el arte, el trabajo, con la vida, porque debemos seguir para adelante todos, cada quien desde lo que sabe hacer.

¿Qué le ha permitido hacer este confinamiento?

En nuestro trabajo siempre estamos fuera de casa, viajando a otros países, aunque yo soy muy fan de estar en mi casa. Si tenía que estar por fuera de mi casa la mitad del año lo hago, pero ahora, estar en casa tanto tiempo ha sido monumental, muy lindo, poder descansar, estar conectado conmigo mismo, con mi música, aunque siempre estoy conectado con la música, siempre escribiendo o grabando en todas partes, pero es la oportunidad de conectarme más conmigo, con el lugar que amo. Creo que esto al final será una enseñanza para todos.

Creo que nosotros somos mucho más grandes que las adversidades. Yo siempre lo he tenido en el corazón y ahora más que nunca.

Este viernes estrena ‘Cielo’, realizada junto a Nile Rodgers...

Es la canción que presentamos esta semana, que ya tiene video, y que fue producida en colaboración con Nile Rodgers, una leyenda de la música, quien lleva más de cinco décadas haciendo música, por lo que fue todo un privilegio que trabajara una de mis canciones. Estoy que no me la creo.

¿Cómo lograr que una leyenda de la música trabajara en esta canción?

Creo que corrimos con mucha suerte. Siempre estamos reuniéndonos con nuestro equipo para trazar el camino a seguir, y viendo cuál sería nuestra siguiente canción para presentar, yo estaba muy emocionado con ‘Cielo’ que la acababa de escribir, pero no sabíamos quién la iba a producir.

Yo había hecho una maqueta de la canción con mucho funk y disco, y mencioné a Nile Rodgers como el ideal para hacerlo, pero primero lo dije como una broma, porque siempre ha sido una de mis grandes inspiraciones y de mis productores favoritos de este género, pero mi equipo de trabajo sí se lo tomó en serio, se dieron a la tarea de contactarlo y lo lograron. Resultó ser una persona muy amable y muy abierta para poder trabajar. A raíz de la pandemia, todo se hizo vía email, pero me hubiera encantado poder verlo en el estudio.

¿La oportunidad de ver cómo una leyenda hacía su magia en el estudio?

Si, eso sería genial, pero yo siento que sí fui testigo de esa magia, honestamente se sintió como si lo hubiéramos trabajado juntos en un estudio de grabación. Él es muy expresivo y muy profesional a la vez. Yo soy muy poco técnico y él se comunicaba conmigo de una manera muy fresca, teniendo muy clara la música. Fue muy interesante trabajar juntos en búsqueda del sonido que logramos en ‘Cielo’.

El último email que me envió fue una declaración de amor por la canción y me dijo que tenía un hit en mis manos. De ahí, que no sólo produce la canción, también participa en ella, junto a un video animado muy divertido.

¿Una nueva forma de hacer música?

Es parte de las nuevas reglas que existen por lo que estamos viviendo, donde no podemos reunirnos en un estudio, no podemos viajar, pero la música sigue, y nos contactamos a distancia para seguir haciendo música, que en el caso de ‘Cielo’, generó unos resultados increíbles y que la gente se lo va gozar mucho.

-¿Qué la experiencia de hacer conciertos en línea?

Es súper extraño aunque me gusta mucho el concepto. Creo que como artista te exige mucho para que todo salga muy bien, con un trabajo exigente, pero hace falta el calor humano.