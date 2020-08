Tras hacer público su romance, Belinda y Christian Nodal no han dejado de demostrarse su amor en redes sociales. Ahora, la pareja rompe el silencio. La intérprete de ‘Dopamina’ dio a conocer la razón por la que decidió compartir este noviazgo. “Muchas cosas me enamoraron de Nodal. Obviamente, nos seguimos conociendo; esto apenas está empezando. Es una historia muy bonita”, mencionó Belinda al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “De hecho, es la primera vez que hablo así sobre un romance en toda mi carrera; lo cual, es algo nuevo y me gusta hacerlo por primera vez con alguien que se merece mi corazón”.

Por su parte, el cantante reveló que desde que conoció a la también actriz quedó impactado por ella.

“Si conocieran a Belinda, sé que es muy bella por fuera, pero si pudieran conocer lo que hay ahí dentro [señalando su corazón], todo el mundo estaría perdidamente enamorado de ella”, agregó. “Cuando la conocí dije ‘¡qué mujer tan bella!’. Hubo una amistad primero. Ya estando en La Voz me ponía muy nervioso siempre que la veía y salía corriendo; no quería hablar con ella, no quería que se diera cuenta. Su persona es tan sencilla; es una persona que vive enamorada de las películas de amor”.