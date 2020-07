¡Burlas de Don Francisco hacían llorar a Lili Estefan!

Así dio a conocer Don Francisco a Chiquinquirá Delgado en El Break de las Siete, cómo el chileno hizo sufrir sin querer a la encantadora Lili Estefan cuando comenzaron hace muchos años a trabajar juntos en televisión.

“Durante mucho tiempo yo le fui haciendo bromas, era bromista en aquel entonces, hoy día lo soy menos, porque el tiempo también te va quitando las bromas... Le hacía bromas a Lili por la boca, hasta que un día le encuentro llorando a mares en mi camerino, y me dice ¡Hasta cuando me vas a ofender con mi boca! ¡Qué te pasa con mi boca!”.

“Yo le dije: Lili, yo nunca quise ofenderte, todo lo contrario, yo creo que tu boca es algo tan tuyo, que va a ser tu marca y creo que ella se dio cuenta de eso y le sacó partido a su boca”, aseguró.

Lili quiso explicar de dónde venía su inseguridad al respecto:

“Yo llegaba a la casa y mi abuela me decía, “Lili, el problema con tu boca es que tienes que reírte diferente, practica frente al espejo”. Ella sonreía entonces con la boca más pequeña, pero al llegar al trabajo, las lecciones de su abuela se le olvidaban. Al volver a reírse con naturalidad, Don Francisco le decía frente a la cámara cosas como: “No tanto, que hay personas con televisores de pantalla chica”.

Lili lo sufría mucho aunque con el tiempo se acostumbró y hoy su espléndida sonrisa es efectivamente el sello que le identifica. “Con el tiempo me he dado cuenta, yo no tengo la boca grande, tengo la cara estrecha”, bromeó con mucha simpatía.