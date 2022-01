Cancelan los Grammys por el aumento de contagios

Debido al aumento de contagios de COVID-19 por la cepa ómicron, la Academia de la Grabación, encargada de la organización de los Grammys, decidió posponer la 64ª entrega anual de los premios, la cual se llevaría a cabo el 31 de enero en la Crypto Arena, anteriormente conocida como Staples Center, en Los Ángeles, California.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales confirmaron que “después de una cuidadosa consideración y análisis con funcionarios de la ciudad y el estado, expertos en salud y seguridad, la comunidad de artistas y nuestros muchos socios, pospusimos el 64 #GRAMMYs#”.

“La salud y seguridad de los miembros de nuestra comunidad musical, la audiencia en vivo y los cientos de personas que trabajan incansablemente para producir nuestro programa sigue siendo nuestra principal prioridad. Dada la incertidumbre que rodea a la variante ómicron, la celebración del espectáculo el 31 de enero asume demasiados riesgos. Esperamos celebrarla en una fecha futura, que se anunciará pronto”, concluyeron.

De acuerdo con datos de The New York Times y Our World Data, tan solo en Estados Unidos se registraron más de 704 mil casos nuevos el pasado 5 de enero. Tan solo en el estado de California, ese día, se registraron 59.311 contagios.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la nueva fecha en la que se llevaría a cabo la entrega de premios. Esta cancelación nos recuerda a lo sucedido el año pasado, cuando los Grammys fueron pospuestos debido a la pandemia del coronavirus. En esa ocasión, los premios se llevarían a cabo a finales de febrero, pero por el aumento de casos en California, la entrega se tuvo que llevar a cabo el 14 de marzo.

Jon Batiste lidera las nominaciones con 11 menciones, le siguen Justin Bieber y H.E.R. con ocho nominaciones, luego Olivia Rodrigo y Billie Eilish con siete menciones cada una. También están nominados Lady Gaga, Tony Bennett, Doja Cat, Giveon, Kanye West, Lil Nas X, entre otros.