$!“Ant-Man and the Wasp: Quantumania” ya tuvo su premier mundial

“Ant Man 3”, más conocida como “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, que llegará el próximo 17 de febrero a las salas de cine, podría cerrar la trilogía de cintas del ‘Hombre Hormiga’ y que además, según varios rumores, ayudaría a presentar al nuevo gran villano de Marvel Studios.

Ahora, a 10 días de su estreno en cines, Marvel Studios mostró un clip en donde se ve una escena completa de la cinta, más exactamente sería la primera interacción entre Scott Lang y Kang el Conquistador.

Ayer se llevó a cabo la premier mundial de la cinta de Marvel en Los Ángeles, los críticos compartieron sus primeras reacciones y muchos coincidieron que es muy similar a “Star Wars”.

Tanto “Ant Man” (2015) como “Ant Man and The Wasp” (2018) contaron con el protagonismo de Paul Rudd (como Scott Lang), Evangeline Lilly (como Hope Van Dyne) y Michael Douglas (como el Dr. Hank Pym) y fue bien recibida entre fanáticos y críticos, gracias a su buen sentido del humor. “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”.

El director Peyton Reed se unió el pasado 2 de febrero a las estrellas Paul Rudd y Jonathan Majors en la alfombra roja a primera en un evento australiano especial para fans de “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” de Marvel Studios.