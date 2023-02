$!Anthony Daniels, el actor que ha encarnado a ‘C3PO’ en las 11 películas de “Star Wars”

Anthony Daniels, el legendario actor que le da vida a ‘C-3PO’, personaje de “Star Wars”, cumple hoy 77 años de vida. Daniels nació un 21 de febrero de 1946 en Salisbury, Reino Unido. Daniels se ha ganado su lugar en la historia del cine por ser el intérprete que ha dado vida al simpático androide C-3PO en la saga de George Lucas. Ha participado en las 11 películas de la Guerra de las Galaxias, así como en el spin-off Rogue One.

“Trabajé en radio y televisión. La gente me dijo que el personaje era un robot, y yo dije que no, que no lo quería. George Lucas me mostró al personaje en el desierto y eso fue lo que me cambio la percepción”, dijo el actor.